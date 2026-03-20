A Graça é a principal estreia da semana nos cinemas

Premiado no Festival de Veneza, A Graça (foto) estreou no dia 19 de março em mais de 20 cidades brasileiras. Em Belém, o filme está em exibição no Cine Líbero Luxardo. A Graça tem direção de Paolo Sorrentino, cineasta com filmes elogiados pela crítica internacional ao longo de sua carreira, como A Grande Beleza. O longa chega aos cinemas brasileiros em um lançamento que assinala a parceria inédita entre a MUBI e a Pandora Filmes.

O filme acompanha os dias finais de um ficcional presidente italiano, Mariano De Santis. O líder executivo, um homem viúvo e católico, tem uma filha chamada Dorotea, jurista como o pai. Seus últimos deveres de mandato envolvem decidir sobre dois delicados indultos presidenciais, isto é, conceder ou não clemência a dois condenados. Os casos revelam dilemas morais e éticos que se entrelaçam com a vida pessoal do presidente. Um profundo senso de responsabilidade e dúvida impulsiona o líder italiano em sua escolha.

Segundo o diretor, “vivemos um momento histórico em que a ética às vezes parece opcional, evasiva, opaca, ou muitas vezes invocada apenas por razões instrumentais. A ética é uma questão séria. Ela sustenta o mundo”. O protagonista do filme enfrenta decisões angustiantes em meio a dilemas morais. Ele precisa desafiar a própria consciência e buscar orientação nas pessoas mais próximas, incluindo sua filha. Juntos, confrontam a questão atemporal: a quem pertence o nosso tempo?

No elenco estão Toni Servillo, Anna Ferzetti e Orlando Cinque. A Graça marca a sétima colaboração de Paolo Sorrentino com Toni Servillo. Os dois já trabalharam juntos em longas como A Grande Beleza e A Mão de Deus, entre outros.

Oscar

A cerimônia do Oscar deste ano premiou de forma merecida Uma Batalha após a Outra, de Paul Thomas Anderson. O filme conquistou seis Oscars, incluindo melhor filme, direção e roteiro adaptado, confirmando o talento de um cineasta que, há décadas, contribui para elevar o nível artístico do cinema americano. Em um cenário frequentemente marcado por produções previsíveis, Anderson reafirma sua capacidade de realizar um cinema ambicioso, inteligente e esteticamente estimulante.

Pecadores também foi contemplado com prêmios importantes, entre eles o de melhor roteiro. Já o cinema brasileiro saiu da premiação sem estatuetas, apesar da forte presença de O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho. Embora não tenha vencido na categoria de melhor filme internacional, o longa já consolidou sua relevância por meio de uma trajetória marcante em festivais e pela recepção crítica que o aponta como um dos filmes brasileiros mais importantes dos últimos anos.

Como ocorre com frequência, o Oscar também ficará marcado por algumas ausências e decisões discutíveis — algo que faz parte da própria história da premiação. Ainda assim, o cinema brasileiro segue demonstrando vitalidade e qualidade, mantendo uma tradição criativa que atravessa décadas desde os primeiros passos da produção cinematográfica nacional no início do século XX.

Viva o cinema brasileiro. E ficam os parabéns a Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura e a toda a equipe de O Agente Secreto, um filme que certamente permanecerá como referência importante na história recente do nosso cinema.

Roda de Cinema sobre os 100 Filmes Essenciais do Cinema Fantástico Brasileiro

O Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) promove, no dia 25 de março, às 18h30, na Casa das Artes, mais uma edição da Roda de Cinema, dedicada aos 100 filmes essenciais do Cinema Fantástico Brasileiro, seleção publicada pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE). A entrada é gratuita. A proposta do encontro é evidenciar a qualidade e a diversidade do cinema fantástico brasileiro, com destaque para filmes de terror e outras narrativas ligadas ao sobrenatural, ao insólito e ao imaginário fantástico que marcaram diferentes momentos da história do cinema nacional.

Durante a atividade, serão discutidos alguns dos títulos que integram a lista elaborada por críticos associados à Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE), refletindo sobre sua importância estética, histórica e cultural para a consolidação do gênero no Brasil. A Roda de Cinema terá minha coordenação e mediação, com a participação de diversos convidados ligados à cinefilia paraense.

O encontro pretende estimular o debate sobre a relevância do gênero fantástico na cinematografia brasileira, ampliando o interesse do público por filmes que exploram o terror, o mistério e o imaginário simbólico do país. A atividade integra as ações do CEC voltadas à formação de público e à reflexão crítica.

Dicas da Semana

Roda de Cinema sobre os 100 Filmes Essenciais do Cinema Fantástico Brasileiro. Bate-papo sobre o cinema fantástico brasileiro, com destaque para filmes de terror e outras narrativas desse gênero que marcaram diferentes momentos da história do cinema nacional, com base no livro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Casa das Artes. Dia 25/5. Horário: 18h30. Entrada gratuita).

A Balada de Narayama de Shôhei Imamura. Com Sumiko Sakamoto. Este filme apresenta um retrato impactante das vidas e mortes dos habitantes de uma aldeia isolada no Japão do século XIX. Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 24/3. Horário: 19h. Entrada gratuita).