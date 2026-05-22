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CINE NEWS

Marco Antônio Moreira

Coluna assinada pelo presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), membro-fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE) e membro da Academia Paraense de Ciências (APC). Mestre e Doutor em Artes (PPGARTES) pela UFPA, professor do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPA, coordenador-geral do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), crítico de cinema e pesquisador.

ABRACCINE divulga lista com melhores filmes brasileiros

Marco Antonio Moreira
fonte

"Macunaíma", de Joaquim Pedro de Andrade (Divulgação)

Em comemoração aos 15 anos da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE) e aos dez anos da primeira votação, a entidade realiza uma nova eleição dos 100 filmes brasileiros mais importantes de todos os tempos. A atualização da lista inclui produções lançadas entre 2016 e 2026, como Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, e O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, além de ampliar a presença de filmes dirigidos por mulheres e realizadores negros.

A nova seleção reflete a busca por um olhar mais diverso sobre o cinema nacional a partir de uma votação que reuniu 1.169 títulos de diferentes épocas, entre curtas e longas-metragens. A seleção reúne filmes fundamentais da cinematografia nacional, desde Limite até produções contemporâneas premiadas, passando pela chanchada, Cinema Novo, Cinema Marginal e o período da Retomada.

Como membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, espero que essa lista gere bons debates sobre a importância do cinema brasileiro.

Boas sessões de cinema brasileiro para você!

Filmes

  1. Limite (1931), Mário Peixoto
  2. Ganga bruta (1933), Humberto Mauro
  3. O ébrio (1946), Gilda de Abreu
  4. Também somos irmãos (1949), José Carlos Burle
  5. Carnaval Atlântida (1952), José Carlos Burle
  6. O cangaceiro (1953), Lima Barreto
  7. Rio, 40 graus (1955), Nelson Pereira dos Santos
  8. Rio, Zona Norte (1957), Nelson Pereira dos Santos
  9. O grande momento (1958), Roberto Santos
  10. O homem do Sputnik (1959), Carlos Manga
  11. Aruanda (1960), Linduarte Noronha
  12. O assalto ao trem pagador (1962), Roberto Farias
  13. O pagador de promessas (1962), Anselmo Duarte
  14. Os cafajestes (1962), Ruy Guerra
  15. Porto das caixas (1962), Paulo Cezar Saraceni
  16. Vidas secas (1963), Nelson Pereira dos Santos
  17. À meia noite levarei sua alma (1964), José Mojica Marins
  18. A velha a fiar (1964), Humberto Mauro
  19. Deus e o diabo na terra do sol (1964), Glauber Rocha
  20. Noite vazia (1964), Walter Hugo Khouri
  21. Os fuzis (1964), Ruy Guerra
  22. A falecida (1965), Leon Hirszman
  23. A hora e vez de Augusto Matraga (1965), Roberto Santos
  24. São Paulo Sociedade Anônima (1965), Luiz Sergio Person
  25. A entrevista (1966), Helena Solberg
  26. O padre e a moça (1966), Joaquim Pedro de Andrade
  27. Todas as mulheres do mundo (1966), Domingos de Oliveira
  28. A margem (1967), Ozualdo Candeias
  29. Esta noite encarnarei no teu cadáver (1967), José Mojica Marins
  30. O caso dos irmãos Naves (1967), Luiz Sergio Person
  31. O menino e o vento (1967), Carlos Hugo Christensen
  32. Terra em transe (1967), Glauber Rocha
  33. O bandido da luz vermelha (1968), Rogério Sganzerla
  34. A mulher de todos (1969), Rogério Sganzerla
  35. Macunaíma (1969) (foto) , Joaquim Pedro de Andrade
  36. Matou a família e foi ao cinema (1969), Julio Bressane
  37. O dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969), Glauber Rocha
  38. O despertar da besta (Ritual dos sádicos) (1970), José Mojica Marins
  39. Sem essa, Aranha (1970), Rogério Sganzerla
  40. Um é pouco, dois é bom (1970), Odilon Lopez
  41. Bang bang (1971), Andrea Tonacci
  42. S. Bernardo (1972), Leon Hirszman
  43. Toda nudez será castigada (1972), Arnaldo Jabor
  44. Alma no olho (1973), Zózimo Bulbul
  45. Compasso de espera (1973), Antunes Filho
  46. Os homens que eu tive (1973), Tereza Trautman
  47. A rainha diaba (1974), Antonio Carlos da Fontoura
  48. Iracema, uma transa amazônica (1975), Jorge Bodanzky e Orlando Senna
  49. Dona Flor e seus dois maridos (1976), Bruno Barreto
  50. Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1977), Hector Babenco
  51. Mar de rosas (1977), Ana Carolina
  52. A lira do delírio (1978), Walter Lima Jr.
  53. Tudo bem (1978), Arnaldo Jabor
  54. A mulher que inventou o amor (1980), Jean Garrett
  55. Bye bye Brasil (1980), Carlos Diegues
  56. O homem que virou suco (1980), João Batista de Andrade
  57. Pixote, a lei do mais fraco (1980), Hector Babenco
  58. Eles não usam black-tie (1981), Leon Hirszman
  59. Os saltimbancos trapalhões (1981), J.B. Tanko
  60. Das tripas coração (1982), Ana Carolina
  61. Pra frente Brasil (1982), Roberto Farias
  62. Onda Nova (1983), Ícaro Martins e José Antonio Garcia
  63. Amor maldito (1984), Adélia Sampaio
  64. Cabra marcado para morrer (1984), Eduardo Coutinho
  65. Memórias do cárcere (1984), Nelson Pereira dos Santos
  66. A hora da estrela (1985), Suzana Amaral
  67. A marvada carne (1985), André Klotzel
  68. Filme demência (1986), Carlos Reichenbach
  69. Ilha das Flores (1989), Jorge Furtado
  70. Que bom te ver viva (1989), Lúcia Murat
  71. Superoutro (1989), Edgard Navarro
  72. Alma corsária (1993), Carlos Reichenbach
  73. Carlota Joaquina, princesa do Brazil (1995), Carla Camurati
  74. Terra estrangeira (1995), Daniela Thomas e Walter Salles
  75. Baile perfumado (1996), Lírio Ferreira e Paulo Caldas
  76. Central do Brasil (1998), Walter Salles
  77. O auto da compadecida (2000), Guel Arraes
  78. Bicho de sete cabeças (2001), Laís Bodanzky
  79. Lavoura arcaica (2001), Luiz Fernando Carvalho
  80. Cidade de Deus (2002), Fernando Meirelles e Kátia Lund
  81. Edifício Master (2002), Eduardo Coutinho
  82. Madame Satã (2002), Karim Aïnouz
  83. Cinema aspirinas e urubus (2005), Marcelo Gomes
  84. O céu de Suely (2006), Karim Aïnouz
  85. Serras da desordem (2006), Andrea Tonacci
  86. Jogo de cena (2007), Eduardo Coutinho
  87. Saneamento básico, o filme (2007), Jorge Furtado
  88. Santiago (2007), João Moreira Salles
  89. Trabalhar cansa (2011), Juliana Rojas e Marco Dutra
  90. O som ao redor (2012), Kleber Mendonça Filho
  91. O menino e o mundo (2013), Alê Abreu
  92. Branco sai, preto fica (2014), Adirley Queirós
  93. Que horas ela volta? (2015), Anna Muylaert
  94. Aquarius (2016), Kleber Mendonça Filho
  95. Arábia (2017), Affonso Uchoa, João Dumans
  96. As boas maneiras (2017), Juliana Rojas e Marco Dutra
  97. Marte um (2022), Gabriel Martins
  98. Mato seco em chamas (2022), Adirley Queirós e Joana Pimenta
  99. Ainda estou aqui (2024), Walter Salles
  100. O agente secreto (2025), Kleber Mendonça Filho

Dica da semana

Lírio Partido de D. W. Griffith. Com Lillian Gish. Um clássico do cinema silencioso. Acompanhamento musical ao vivo com Paulo José Campos de Melo (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 25/5. Horário: 19h. Entrada gratuita).

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