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CINE NEWS

Marco Antônio Moreira

Coluna assinada pelo presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), membro-fundador da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE) e membro da Academia Paraense de Ciências (APC). Mestre e Doutor em Artes (PPGARTES) pela UFPA, professor do Curso de Cinema e Audiovisual da UFPA, coordenador-geral do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), crítico de cinema e pesquisador.

Alienígenas no Cinema

Marco Antonio Moreira
fonte

"2001 Uma Odisseia no Espaço", de Stanley Kubrick (Divulgação)

Filmes sobre alienígenas e extraterrestres estão presentes na história do cinema desde os primórdios da ficção científica. Ao longo das décadas, essas obras refletiram os medos, as esperanças e os debates científicos de cada época, transitando entre invasões hostis, encontros filosóficos e narrativas emocionantes sobre o contato com outras formas de vida.

O novo filme de Steven Spielberg, Dia D (Disclosure Day), lançado mundialmente nos cinemas em junho de 2026, marca o retorno do diretor ao gênero da ficção científica e dos extraterrestres, depois de realizar clássicos de sua filmografia como Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977) e E.T. O Extraterrestre (1982).

A produção acompanha um grupo rebelde cuja missão é revelar ao mundo a verdade sobre a existência de vida extraterrestre. Em mais um provável sucesso de bilheteria de sua carreira, Spielberg reacende o interesse por um dos temas mais fascinantes do cinema contemporâneo.

Aproveitando os debates e as reflexões que esse lançamento desperta, compartilho com o leitor uma seleção de filmes sobre alienígenas e extraterrestres, organizada por décadas, a partir dos anos 1940, com o objetivo de ampliar o olhar sobre a evolução da ficção científica no cinema e suas diferentes abordagens estéticas, filosóficas e culturais.

Espero que estas indicações proporcionem excelentes sessões de cinema e inspirem novas reflexões sobre um dos gêneros mais imaginativos da história da sétima arte.

Anos 1940

  • Flash Gordon conquista o Universo (1940) (seriado/cinema)
  • Buck Rogers (seriado/cinema)
  • The Purple Monster Strikes (seriado/cinema)

Anos 1950

  • O Dia em que a terra parou (1951)
  • A Coisa (1951)
  • Invasores de Marte (1953)
  • A Ameaça veio do espaço (1953)
  • A Guerra dos Planetas (1955)
  • Invasores de Corpos (1956)
  • O Planeta Proibido (1956)

Anos 1960

  • A Vila dos Amaldiçoados (1960)
  • Primeiro Homem na Lua (1964)
  • Planeta dos Vampiros (1965)
  • A Noite do Grande Calor (1967)
  • 2001 Uma Odisseia no Espaço (1968) (foto)

Anos 1970

  • O Enigma de Andrômeda (1971)
  • O Homem que caiu na Terra (1976)
  • Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977)
  • Alien (1979)
  • Jornada nas Estrelas: O Filme (1979)
image "O Enigma de Outro Mundo", de John Carpenter (Divulgação/Universal Pictures)

Anos 1980

  • E.T. O Extraterrestre (1982)
  • O Enigma de outro mundo (1982) (foto)
  • Starman (1984)
  • Inimigo Meu (1985)

Anos 1990

  • Independence Day (1996)
  • Marte Ataca! (1996)
  • Contato (1997)
  • Homens de Preto (1997)

Anos 2000

  • Missão: Marte (2000)
  • Sinais (2002)
  • Guerra dos Mundos (2005)
  • Distrito 9 (2009)

Anos 2010

  • Sob a Pele (2013)
  • A Chegada (2016)
  • A Vastidão da Noite (2019)
  • Não, não olhe (2022)

Dicas da semana

Antes do Amanhecer, de Richard Linklater; Natal Amargo, de Pedro Almodóvar; Erupcja, de Pete Ohs (Cine Líbero Luxardo).

A Cova da Serpente de Anatole Litvak. Com Olivia de Havilland. Uma mulher sofre um ataque de nervos logo após o casamento e é internada em um manicômio. Com a ajuda do marido e do psiquiatra, ela se recupera, mas é testemunha dos maus-tratos e das péssimas condições às quais as outras internas são submetidas (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira. Dia 16/6. Horário: 19h. Entrada gratuita).

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