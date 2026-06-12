Alienígenas no Cinema Marco Antonio Moreira 12.06.26 17h12 "2001 Uma Odisseia no Espaço", de Stanley Kubrick (Divulgação) Filmes sobre alienígenas e extraterrestres estão presentes na história do cinema desde os primórdios da ficção científica. Ao longo das décadas, essas obras refletiram os medos, as esperanças e os debates científicos de cada época, transitando entre invasões hostis, encontros filosóficos e narrativas emocionantes sobre o contato com outras formas de vida. O novo filme de Steven Spielberg, Dia D (Disclosure Day), lançado mundialmente nos cinemas em junho de 2026, marca o retorno do diretor ao gênero da ficção científica e dos extraterrestres, depois de realizar clássicos de sua filmografia como Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977) e E.T. O Extraterrestre (1982). A produção acompanha um grupo rebelde cuja missão é revelar ao mundo a verdade sobre a existência de vida extraterrestre. Em mais um provável sucesso de bilheteria de sua carreira, Spielberg reacende o interesse por um dos temas mais fascinantes do cinema contemporâneo. Aproveitando os debates e as reflexões que esse lançamento desperta, compartilho com o leitor uma seleção de filmes sobre alienígenas e extraterrestres, organizada por décadas, a partir dos anos 1940, com o objetivo de ampliar o olhar sobre a evolução da ficção científica no cinema e suas diferentes abordagens estéticas, filosóficas e culturais. Espero que estas indicações proporcionem excelentes sessões de cinema e inspirem novas reflexões sobre um dos gêneros mais imaginativos da história da sétima arte. Anos 1940 Flash Gordon conquista o Universo (1940) (seriado/cinema) Buck Rogers (seriado/cinema) The Purple Monster Strikes (seriado/cinema) Anos 1950 O Dia em que a terra parou (1951) A Coisa (1951) Invasores de Marte (1953) A Ameaça veio do espaço (1953) A Guerra dos Planetas (1955) Invasores de Corpos (1956) O Planeta Proibido (1956) Anos 1960 A Vila dos Amaldiçoados (1960) Primeiro Homem na Lua (1964) Planeta dos Vampiros (1965) A Noite do Grande Calor (1967) 2001 Uma Odisseia no Espaço (1968) (foto) Anos 1970 O Enigma de Andrômeda (1971) O Homem que caiu na Terra (1976) Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977) Alien (1979) Jornada nas Estrelas: O Filme (1979) "O Enigma de Outro Mundo", de John Carpenter (Divulgação/Universal Pictures) Anos 1980 E.T. O Extraterrestre (1982) O Enigma de outro mundo (1982) (foto) Starman (1984) Inimigo Meu (1985) Anos 1990 Independence Day (1996) Marte Ataca! (1996) Contato (1997) Homens de Preto (1997) Anos 2000 Missão: Marte (2000) Sinais (2002) Guerra dos Mundos (2005) Distrito 9 (2009) Anos 2010 Sob a Pele (2013) A Chegada (2016) A Vastidão da Noite (2019) Não, não olhe (2022) Dicas da semana Antes do Amanhecer, de Richard Linklater; Natal Amargo, de Pedro Almodóvar; Erupcja, de Pete Ohs (Cine Líbero Luxardo). A Cova da Serpente de Anatole Litvak. Com Olivia de Havilland. Uma mulher sofre um ataque de nervos logo após o casamento e é internada em um manicômio. Com a ajuda do marido e do psiquiatra, ela se recupera, mas é testemunha dos maus-tratos e das péssimas condições às quais as outras internas são submetidas (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira. Dia 16/6. Horário: 19h. Entrada gratuita). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas cine news COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Cine News . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS DE CINE NEWS Cine News Alienígenas no Cinema 12.06.26 17h12 Cine News Memórias da Cinefilia Amazônida 05.06.26 15h29 Cine News Tela Brasil 29.05.26 16h34 Cine News ABRACCINE divulga lista com melhores filmes brasileiros 22.05.26 15h35 Cine News Festival de Cannes 2026 15.05.26 17h57 Cine News Filmes de terror italianos dos anos 1960 e 1970 08.05.26 15h15 Cine News 11º Festival Pan-Amazônico de Cinema – Amazônia FiDoc 01.05.26 13h20 Cine News Cinema Olympia 114 anos 24.04.26 15h28