Alienígenas no Cinema

Filmes sobre alienígenas e extraterrestres estão presentes na história do cinema desde os primórdios da ficção científica. Ao longo das décadas, essas obras refletiram os medos, as esperanças e os debates científicos de cada época, transitando entre invasões hostis, encontros filosóficos e narrativas emocionantes sobre o contato com outras formas de vida.

O novo filme de Steven Spielberg, Dia D (Disclosure Day), lançado mundialmente nos cinemas em junho de 2026, marca o retorno do diretor ao gênero da ficção científica e dos extraterrestres, depois de realizar clássicos de sua filmografia como Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977) e E.T. O Extraterrestre (1982).

A produção acompanha um grupo rebelde cuja missão é revelar ao mundo a verdade sobre a existência de vida extraterrestre. Em mais um provável sucesso de bilheteria de sua carreira, Spielberg reacende o interesse por um dos temas mais fascinantes do cinema contemporâneo.

Aproveitando os debates e as reflexões que esse lançamento desperta, compartilho com o leitor uma seleção de filmes sobre alienígenas e extraterrestres, organizada por décadas, a partir dos anos 1940, com o objetivo de ampliar o olhar sobre a evolução da ficção científica no cinema e suas diferentes abordagens estéticas, filosóficas e culturais.

Espero que estas indicações proporcionem excelentes sessões de cinema e inspirem novas reflexões sobre um dos gêneros mais imaginativos da história da sétima arte.

Anos 1940

Flash Gordon conquista o Universo (1940) (seriado/cinema)

Buck Rogers (seriado/cinema)

The Purple Monster Strikes (seriado/cinema)

Anos 1950

O Dia em que a terra parou (1951)

A Coisa (1951)

Invasores de Marte (1953)

A Ameaça veio do espaço (1953)

A Guerra dos Planetas (1955)

Invasores de Corpos (1956)

O Planeta Proibido (1956)

Anos 1960

A Vila dos Amaldiçoados (1960)

Primeiro Homem na Lua (1964)

Planeta dos Vampiros (1965)

A Noite do Grande Calor (1967)

2001 Uma Odisseia no Espaço (1968) (foto)

Anos 1970

O Enigma de Andrômeda (1971)

O Homem que caiu na Terra (1976)

Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977)

Alien (1979)

Jornada nas Estrelas: O Filme (1979)

"O Enigma de Outro Mundo", de John Carpenter (Divulgação/Universal Pictures)

Anos 1980

E.T. O Extraterrestre (1982)

O Enigma de outro mundo (1982) (foto)

Starman (1984)

Inimigo Meu (1985)

Anos 1990

Independence Day (1996)

Marte Ataca! (1996)

Contato (1997)

Homens de Preto (1997)

Anos 2000

Missão: Marte (2000)

Sinais (2002)

Guerra dos Mundos (2005)

Distrito 9 (2009)

Anos 2010

Sob a Pele (2013)

A Chegada (2016)

A Vastidão da Noite (2019)

Não, não olhe (2022)

Dicas da semana

Antes do Amanhecer, de Richard Linklater; Natal Amargo, de Pedro Almodóvar; Erupcja, de Pete Ohs (Cine Líbero Luxardo).

A Cova da Serpente de Anatole Litvak. Com Olivia de Havilland. Uma mulher sofre um ataque de nervos logo após o casamento e é internada em um manicômio. Com a ajuda do marido e do psiquiatra, ela se recupera, mas é testemunha dos maus-tratos e das péssimas condições às quais as outras internas são submetidas (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira. Dia 16/6. Horário: 19h. Entrada gratuita).