Como professor, pesquisador e crítico de cinema, desenvolvo o projeto Memórias da Cinefilia Amazônida com o objetivo de ampliar o debate sobre a preservação da memória cinematográfica no Pará e divulgar ações culturais ligadas ao cinema realizadas em diferentes momentos da história amazônica. A iniciativa nasce da convicção de que é fundamental manter viva a memória do cinema paraense e de seus agentes culturais representados por realizadores, críticos, exibidores, pesquisadores, cineclubistas e espectadores que contribuíram para a construção de uma rica trajetória cinematográfica em nosso estado.

Infelizmente, ainda persiste uma visão restrita e, muitas vezes, colonizada sobre a produção cultural amazônica, que tende a desqualificar ou minimizar a importância da nossa história sem considerar os desafios enfrentados ao longo de décadas para consolidar uma cultura cinéfila na região. Ao contrário do que frequentemente se imagina, o cinema paraense possui uma trajetória marcada pelo trabalho de pioneiros, pela atuação dos cineclubes, pela crítica cinematográfica, pelas salas de exibição e pela dedicação de diferentes gerações que ajudaram a formar públicos e a fortalecer a cultura do cinema na Amazônia. Conhecer essa história é também compreender os contextos sociais, econômicos e culturais que moldaram a produção audiovisual em nossa região.

O projeto busca destacar momentos fundamentais da cinefilia amazônica a partir de filmes, críticos de cinema, salas de exibição, livros, pesquisas, realizadores e experiências do público. Entre seus primeiros resultados está a produção de um e-book reunindo textos e críticas de cinema de Pedro Veriano e Luzia Álvares, duas referências essenciais para a compreensão da cultura cinematográfica paraense. Este e-book foi realizado a partir de minha parceria com o professor Bene Martins, a partir de seu projeto vinculado à dramaturgia amazônida.

Para ampliar o alcance das atividades de pesquisa junto ao público, o projeto contará com a parceria da Casa das Artes, espaço que sediará ações periódicas voltadas à difusão da cultura cinematográfica e à preservação da memória audiovisual amazônica. A primeira atividade pública acontecerá no dia 8 de junho de 2026, às 18h30, na Casa das Artes, com entrada gratuita. Na ocasião, apresentarei a palestra Memórias da Cinefilia Amazônida, reunindo informações sobre filmes paraenses, como Brinquedo Perdido (foto), de Pedro Veriano, além de histórias de cineclubes e críticos de cinema fundamentais para a construção da cinefilia no Pará.

O encontro pretende ampliar o alcance do projeto, atrair novos públicos, especialmente jovens interessados em cinema, e contribuir para a produção de materiais de pesquisa voltados à memória cinematográfica amazônica. Mais do que revisitar o passado, a proposta é estimular novas reflexões sobre o presente e o futuro do cinema produzido na Amazônia.

O projeto Memórias da Cinefilia Amazônida conta com o apoio da Casa das Artes e da Academia Paraense de Cinema, criada em 2025. Desde esse mesmo ano, a iniciativa integra minhas atividades de pesquisa vinculadas ao Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Pará.

Almodóvar

Pedro Almodóvar é um dos cineastas que mais admiro desde os anos 1980. Seus filmes apresentam personagens profundamente humanos, em busca de novos caminhos em meio às adversidades da vida. Por isso, acompanho sua trajetória cinematográfica com grande interesse e fico feliz com a estreia de seu novo filme, Natal Amargo, no Cine Líbero Luxardo.

Lançado no Festival de Cannes deste ano, o filme apresenta duas histórias paralelas que se desenrolam entre Madri e as Ilhas Canárias, acompanhando as trajetórias de Elsa e Raúl. Um filme imperdível, em exibição no Cine Líbero Luxardo.

Roda de Cinema

Durante o mês de maio, por meio do Centro de Estudos Cinematográficos (CEC), realizei duas Rodas de Cinema dedicadas à reflexão sobre a crise criativa de Hollywood e o cinema de terror tailandês, esta última em parceria com o pesquisador Guilherme de Paiva. Foram excelentes oportunidades para compartilhar ideias, experiências e pontos de vista em debates enriquecedores com o público participante. Agradeço à direção e à equipe da Casa das Artes pelo apoio e acolhimento, bem como a todos que prestigiaram essas ações voltadas à cultura cinematográfica.

A próxima Roda de Cinema será realizada no final de junho e terá como tema o cinema dos anos 1990, uma década marcada por transformações estéticas, tecnológicas e culturais na história do audiovisual.

Dicas da semana

Segunda semana da retrospectiva da 11ª edição do Amazônia (Fi) Doc com uma seleção de filmes que marcaram a trajetória do festival com obras que celebram a diversidade de histórias, culturas e territórios da Pan-Amazônia (Cine Alexandrino Moreira. Entrada gratuita).

Natal Amargo de Pedro Almodóvar, Tatame de Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi (Cine Líbero Luxardo).

Suplicio de uma Saudade de Henry King. Com William Holden, Jennifer Jones. Vencedor do Oscar de melhor trilha musical, canção original e melhor figurino. (Cineclube SINDMEPA. Terça-feira, dia 9. Horário: 19h. Entrada gratuita)