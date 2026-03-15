Lázaro Ramos relata situação em viagem para participar da Cerimônia do Óscar

Uma situação curiosa marcou a chegada do ator Lázaro Ramos aos Estados Unidos. Ao desembarcar em Los Angeles, neste sábado (14), o artista contou nas redes sociais que protagonizou um momento inusitado durante a passagem pela imigração.

Segundo ele, o episódio ocorreu quando um agente perguntou qual era o motivo da viagem. Sem rodeios, Lázaro respondeu: “Vim pro Oscar”. A resposta surpreendeu o funcionário do aeroporto, reação que o ator reproduziu em tom de humor em um vídeo publicado no Instagram.

O ator está na cidade para acompanhar a cerimônia do Oscar de 2026 e apoiar o amigo de longa data Wagner Moura, indicado na categoria de Melhor Ator pelo filme O Agente Secreto. Após confirmar que se tratava realmente de um ator, o agente liberou a entrada, o que virou motivo de brincadeira no relato de Lázaro. “Eu sabia que isso ia acontecer. Olha que maravilha, olha que prazer!”, disse ele, imitando o tom da conversa. Em seguida, completou: “Deixa ele com o convite dele!”.

A viagem do artista brasileiro será breve, apenas para acompanhar a premiação marcada para este domingo (15), no Dolby Theatre.

Nas redes, Lázaro também comentou sobre o reencontro com Wagner Moura. A amizade entre os dois começou ainda na juventude, quando atuavam no teatro na Bahia, e já dura mais de 30 anos. Para “dar sorte” ao colega na premiação, ele revelou que levou alguns itens simbólicos na bagagem, entre eles fitinhas da Fita do Senhor do Bonfim, uma garrafa de cachaça, biscoito Globo e até um “santinho” com a imagem do ator.

Depois da chegada, os amigos se encontraram em clima descontraído. Brincando sobre o cansaço da viagem e o jet lag, Lázaro afirmou que pretende aproveitar os dias na cidade: “Vou beber até dia 16”.