Ver-o-Peso vira cenário da primeira novela vertical da Amazônia

Uma banca no Ver-o-Peso, episódios rápidos e muita história para contar na tela do celular. Essa é a proposta de "A Herdeira do Veropa", a primeira novela vertical da Amazônia, que começa a ser gravada no mês de maio, em Belém.

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A direção é de Mony, produtora cultural e atriz com mais de 20 anos de carreira. O elenco reúne nomes e alguns rostos bastante conhecidos pelos paraenses como Sofia Paes, Yuri Marti, Isis Vieira, Hygo Palheta, Beatriz Cohen e Mitt Yamada.

Produzida pela Filomena Produções, a obra aposta no formato de micro-drama, com capítulos curtos e gravados na vertical, pensados especialmente para plataformas como TikTok, Instagram e YouTube Shorts.

Na trama, Marcí, uma paraense que passou os últimos dez anos morando em Paris, retorna à capital após a morte do avô. Para ter acesso à herança, ela precisa cumprir uma condição: assumir por 30 dias uma banca no Ver-o-Peso. É a partir daí que a personagem mergulha novamente no cotidiano da cidade, lidando com reencontros, fofocas, conflitos pessoais e um triângulo amoroso.

Gravada em locações reais da cidade, a novela utiliza o cartão postal mais conhecida da capital paraense, o Veropa, como cenário central, trazendo elementos do dia a dia paraense para a narrativa.

A proposta mistura humor e romance enquanto aborda temas como identidade, pertencimento e o contraste entre a vida fora do país e a realidade local.