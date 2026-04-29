Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ver-o-Peso vira cenário da primeira novela vertical da Amazônia

Episódios serão exibidos em plataformas como TikTok, Instagram e YouTube Shorts

Amanda Martins
fonte

O elenco reúne Sofia Paes, Yuri Marti, Isis Vieira, Hygo Palheta, Beatriz Cohen e Mitt Yamada (Divulgação)

Uma banca no Ver-o-Peso, episódios rápidos e muita história para contar na tela do celular. Essa é a proposta de "A Herdeira do Veropa", a primeira novela vertical da Amazônia, que começa a ser gravada no mês de maio, em Belém.

VEJA MAIS

image VÍDEO: artista cria deusa inspirada no Pará e destaca cultura amazônica
Ilustração inspirada em Joelma e elementos da cultura paraense integra série “Panteão Brasileiro”, de Bernardo Barbosa

image VÍDEO: influenciadora imagina paraense no espaço e diverte a web
Paraense brinca com missão Artemis II e faz piadas sobre açaí, Joelma e cultura do Pará

image VÍDEO: cortejo fúnebre com música e fogos viraliza e revela tradição no interior do Pará
Tradição centenária conhecida como “frete” percorre cerca de 5 km até cemitério e chama atenção nas redes sociais

A direção é de Mony, produtora cultural e atriz com mais de 20 anos de carreira. O elenco reúne nomes e alguns rostos bastante conhecidos pelos paraenses como Sofia Paes, Yuri Marti, Isis Vieira, Hygo Palheta, Beatriz Cohen e Mitt Yamada.

Produzida pela Filomena Produções, a obra aposta no formato de micro-drama, com capítulos curtos e gravados na vertical, pensados especialmente para plataformas como TikTok, Instagram e YouTube Shorts.

Na trama, Marcí, uma paraense que passou os últimos dez anos morando em Paris, retorna à capital após a morte do avô. Para ter acesso à herança, ela precisa cumprir uma condição: assumir por 30 dias uma banca no Ver-o-Peso. É a partir daí que a personagem mergulha novamente no cotidiano da cidade, lidando com reencontros, fofocas, conflitos pessoais e um triângulo amoroso.

Gravada em locações reais da cidade, a novela utiliza o cartão postal mais conhecida da capital paraense, o Veropa,  como cenário central, trazendo elementos do dia a dia paraense para a narrativa.

A proposta mistura humor e romance enquanto aborda temas como identidade, pertencimento e o contraste entre a vida fora do país e a realidade local.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

Novela Vertical
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VEM AÍ!

Ver-o-Peso vira cenário da primeira novela vertical da Amazônia

Episódios serão exibidos em plataformas como TikTok, Instagram e YouTube Shorts

29.04.26 18h06

CINEMA

Produção dirigida por Roger Elarrat terá sessão especial em festival em Belém

Exibição será nesta quarta-feira (29), na Casa das Artes, com presença do diretor

29.04.26 17h51

VEIO AÍ!

Shakira chega ao Rio para show gratuito que deve reunir milhões em Copacabana

Apresentação acontece neste sábado (2) e integra a segunda edição do projeto 'Todo Mundo no Rio'

29.04.26 15h21

CELEBRIDADES

Bella Campos expõe brigas com Cauã Reymond e 'misoginia' em Vale Tudo: 'Cheira aqui o meu sovaco'

As falas sobre os bastidores da novela repercutiram nas redes sociais.

29.04.26 13h02

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Daniela Mercury acusa Edson Gomes de violência contra a esposa em premiação; cantor rebate

Edson Gomes subiu ao palco e rebateu Daniela, pedindo que ela provasse a acusação

29.04.26 10h28

CELEBRIDADES

Bella Campos expõe brigas com Cauã Reymond e 'misoginia' em Vale Tudo: 'Cheira aqui o meu sovaco'

As falas sobre os bastidores da novela repercutiram nas redes sociais.

29.04.26 13h02

pegou mal

Daniela Mercury publica nota pedindo desculpas à Edson Gomes após fala em Salvador

No comunicado, Daniela disse que a fala direcionada a Edson foi feita em "caráter amplo e simbólico"

29.04.26 16h37

OPERAÇÃO

Justiça expede novos mandados de prisão contra família de Marcinho VP, incluindo Oruam, mãe e irmão

A operação identifica um sistema de ocultação de patrimônio que envolve familiares de lideranças presas investigadoa por usufruir e gerenciar valores provenientes do tráfico

29.04.26 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda