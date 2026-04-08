VÍDEO: artista cria deusa inspirada no Pará e destaca cultura amazônica

O ilustrador Bernardo Barbosa, de Juiz de Fora (MG), viralizou nas redes sociais ao publicar uma versão da “Deusa do Pará”, inspirada em referências culturais do Estado. A criação faz parte da série “Panteão Brasileiro”, projeto em que o artista desenvolve personagens baseados em diferentes regiões do país.

Nos últimos dias, a versão paraense ultrapassou 60 mil visualizações no Instagram. A proposta da série é representar cada estado por meio de elementos culturais, lendas e símbolos regionais.

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No caso do Pará, o artista se inspirou na cantora Joelma para criar a personagem chamada Carimur. Segundo ele, a figura representa a deusa da dança, tendo como ritmo principal o carimbó.

A ilustração reúne diversos elementos visuais ligados à cultura paraense. A personagem aparece com traje de carimbó nas cores da bandeira do Estado, incluindo a estrela azul. Também utiliza botas brancas e tem cabelos loiros, em referência à artista que inspirou a criação.

Confira os detalhes da criação:

Além disso, o desenho traz detalhes que remetem a ícones regionais, como o açaí, estruturas da Estação das Docas e perfumes atrativos do Ver-o-Peso. No figurino, também aparecem elementos da culinária local, como jambu, tacacá e peixes.

O artista também mencionou ter se inspirado na música “Voando Pro Pará”, interpretada por Joelma, para compor a identidade da personagem.

“Carimur é uma deusa muito alegre, que gosta de dançar, curtir e ficar de boa. Essa foi a nossa Deusa do Pará”, afirmou Bernardo Barbosa ao apresentar a criação.

Confira a ilustração completa:

Deusa inspirada no Pará une folclore, música e elementos regionais. (Instagram/@bernardocbb)