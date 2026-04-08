VÍDEO: influenciadora imagina paraense no espaço e diverte a web

A influenciadora Vitória Barros viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo em que imagina, de forma bem-humorada, como seria a presença de uma paraense no espaço. O conteúdo, inspirado na missão Artemis II, da NASA, divertiu os internautas.

A missão tem sido um dos assuntos mais comentados no mundo. A Artemis II realizou o sobrevoo da Lua com quatro astronautas e marcou a primeira viagem tripulada a deixar a órbita terrestre desde o programa Apollo.

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No vídeo, Vitória Barros faz referências à cultura paraense e brinca com situações do cotidiano, como a venda de açaí até mesmo fora da Terra. “Não acha melhor a gente colocar uma placa de açaí lá em cima? Porque lá embaixo na Terra tá R$ 40 o litro… aqui a gente colocava logo o de R$ 100”, disse.

A influenciadora também faz menção à música “A Lua Me Traiu” da cantora Joelma, ao questionar se seria “a mesma lua” citada na canção. Além disso, ela cita artistas populares do Pará ao imaginar um possível “show na curva da lua”.

Nos comentários, usuários reagiram com humor ao vídeo. “Égua, vender açaí pros ETs é 😂”, escreveu um internauta. Outro comentou: “Se foi essa lua que traiu a Joelma, a gente vai se ver com ela agora 😡😂”.