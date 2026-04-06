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VÍDEO: Mini torcedora do Paysandu viraliza com trend de tik tok com elementos do bicolor

Geovana Hadassa, de apenas 4 anos, viralizou nas redes ao adaptar a tendência com o tema do time do coração.

Gabrielle Borges
fonte

Geovana comemorou aniversário homenageando o time (Reprodução/Redes Sociais)

A trend de aniversário ao som de "Feeling Good", eternizada na voz de Nina Simone, ganhou um toque bem paraense. Quem roubou a cena foi a pequena torcedora do Paysandu Sport Club, Geovana Hadassa, de apenas 4 anos, que viralizou nas redes ao adaptar a tendência com o tema do time do coração.

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No vídeo, que circula amplamente entre torcedores e páginas locais, Geovana aparece vestida com uma blusa com diversas fotos de si mesma com o uniforme do time, além de acessórios e um bolo temático do bicolor. 

Ao vestir as cores do Paysandu e transformar o vídeo em uma homenagem ao time, a pequena torcedora não apenas participou da trend do TikTok, como também ajudou a fortalecer o sentimento de pertencimento entre os torcedores bicolores de diversas gerações.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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