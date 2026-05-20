Jovem paraense conquista o título de Miss Brasil Teen 2026; conheça Hellen Gomes

A jovem marajoara Hellen Gomes foi a primeira paraense a conquistar o título de Miss Brasil Teen 2026, nesta terça-feira (19), em Curitiba, no Paraná. Natural de São Sebastião da Boa Vista, a adolescente encantou os jurados com sua beleza, encanto e roupas com significados culturais e ancestrais, que a fizeram ser coroada em uma competição que reuniu cerca de 70 adolescentes de todas as regiões do Brasil.

Em uma publicação no Instagram, a jovem paraense revelou que não conquistou o título sozinha, mas com a ajuda de muitas mãos. "A ficha ainda não caiu, mas hoje acordei como Miss Brasil Teen 2026. Como eu disse em alguns momentos, eu não cheguei até aqui apenas por mim. Carrego comigo sonhos, histórias e o apoio de tantas pessoas que acreditaram em mim desde o início", escreveu Hellen Gomes na legenda.

Na noite de ontem, Hellen apresentou um look inspirado no pássaro Uirapuru, ave típica da região Norte. "Carregar a essência do Uirapuru é carregar a força de quem aprende desde cedo a persistir. Ser adolescente marajoara é transformar desafios em coragem, distância em sonho e identidade em representatividade. É mostrar ao mundo a beleza de uma cultura viva e impossível de ser apagada", diz a descrição do vestido.

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A tão sonhada vitória de Hellen Gomes

A conquista do concurso de beleza nacional foi celebrada com muita emoção pela equipe, familiares e amigos paraenses que acompanharam a trajetória da candidata durante as provas do concurso. Por ter muita beleza e culturas a serem exploradas, o estado do Pará conta atualmente com muitas jovens miss que estão alcançando cada vez o topo e se destacando com força e determinação no cenário da beleza brasileira.

"Estou extasiada e profundamente honrada por ter a oportunidade de representar o meu país. Obrigada, Brasil, por essa confiança. Prometo me entregar de corpo e alma e honrar essa faixa com muito amor, dedicação e orgulho. O sonho continua, e agora ele é ainda maior", finalizou Hellen.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)