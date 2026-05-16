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Idosa de 92 anos morre após ataque de jararaca em Salvaterra, no Marajó

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O Liberal
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Idosa de 92 anos morre após ataque de jararaca em Salvaterra, no Marajó. (Foto: Notícias Marajó)

Uma idosa identificada como Cristina Figueira, de 92 anos, morreu após ser picada por uma cobra da espécie jararaca em uma fazenda localizada em Salvaterra, no arquipélago do Marajó. Segundo as informações iniciais, o incidente aconteceu na última segunda-feira (11). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu na quinta-feira (14).

Conforme as informações preliminares, a idosa foi atingida na cabeça pela serpente. Os familiares precisaram matar o réptil, devido ao risco aos demais membros da família. Eles também encaminharam a vítima imediatamente para receber atendimento no Hospital Municipal Doutor Almir Gabriel. No entanto, devido à gravidade do ferimento, a idosa precisou ser transferida para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. Ela permaneceu internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Mesmo com os esforços da equipe médica, Cristina não resistiu e teve a morte confirmada pela família na quinta-feira, 14 de maio. As autoridades de saúde destacaram a necessidade de atenção em áreas rurais, onde o contato com animais peçonhentos é mais comum.

Orientação

Em caso de ataque de jararaca, é necessário:

Manter a vítima em repouso: Evite que ela ande ou se esforce, pois o movimento acelera a circulação sanguínea e espalha o veneno mais rápido.

Mantenha o local levantado: Se possível, mantenha o membro afetado (como perna ou braço) numa posição mais elevada em relação ao corpo.

Remova acessórios: Retire anéis, relógios, pulseiras e sapatos apertados, já que o veneno da jararaca causa inchaço severo.

Acione ajuda se necessário: Vá para o hospital. Ou Ligue imediatamente para o SAMU (192) ou para os Bombeiros (193) se estiver isolado ou sem transporte.

Não amarre ou faça torniquete: Isso corta a circulação, aumenta o risco de necrose (morte do tecido) e pode levar à amputação do membro.

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