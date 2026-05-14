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Família denuncia golpe após pagar mais de R$ 21 mil por festa de 15 anos em Castanhal

Evento da filha foi adiado e cancelado sem devolução do dinheiro; caso é investigado pela Polícia Civil

O Liberal
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Uma denúncia registrada na Polícia Civil de Castanhal acusa uma empresária do ramo de eventos de receber mais de R$ 21 mil para a realização de uma festa de 15 anos que nunca teria acontecido (Imagem ilustrativa)

Uma moradora de Castanhal, no nordeste do Pará, registrou um Boletim de Ocorrência na Polícia Civil denunciando um suposto golpe envolvendo a contratação de serviços para a festa de 15 anos da filha dela, que não foi realizada. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do município, na quarta-feira (13). A contratante, a empresária Laysa Lima de Macedo, de 35 anos, afirmou que realizou diversos pagamentos via Pix entre março e abril de 2026, totalizando R$ 21.828,00, referentes à organização da festa da filha. A comemoração foi adiada sucessivamente até, segundo ela, ser cancelada sem devolução dos valores pagos.

A filha completou 15 anos dia 6 de maio. Ainda conforme o boletim, o esposo da empresária, a que foi denunciada na Polícia, teria informado que ela estaria devendo dinheiro para integrantes do Comando Vermelho e que parte dos recursos recebidos estaria sendo usada para pagamento de extorsões. O documento também informa que a denunciante afirmou ter sido desencorajada a procurar a polícia por suposto envolvimento de criminosos e possíveis ameaças.

Laysa Lima de Macedo, 35 anos, afirmou ainda que descobriu que fornecedores anunciados para o evento não teriam sido contratados. Conversas de WhatsApp, comprovantes de Pix e outros documentos foram entregues à Polícia Civil, que deve investigar o caso. Segundo o relato da vítima, a negociação começou em março deste ano com Rosiane Correia da Silva, que se apresentava como responsável pela organização de eventos da empresa Casa Gastro Cursos e Festas Ltda, conhecida como “Casa Gastro”, localizada em Castanhal.

Ainda de acordo com a denunciante, Rosiane atuava ao lado do marido, Sérgio Villas, apontado como sócio da empresa. Laysa Lima de Macedo informou à polícia que contratou os serviços para a realização da festa da filha, marcada inicialmente para o dia 8 de maio, e realizou diversos pagamentos via Pix ao longo dos últimos meses. Conforme o boletim, os depósitos totalizaram R$ 21.828,00.

Comando Vermelho

No depoimento, a denunciante afirmou que todos os pagamentos foram feitos dentro dos prazos exigidos pela organizadora do evento e que os valores eram transferidos diretamente para a conta vinculada ao CNPJ da empresa. Ela também disse suspeitar que a suposta fraude teria sido premeditada, alegando que Rosiane aceitava apenas pagamentos via Pix e pressionava constantemente pela antecipação dos valores, sob a justificativa de que precisava repassar recursos a fornecedores.

A vítima também contou que, próximo da data marcada para a comemoração, Rosiane informou que não conseguiria realizar a festa, alegando problemas com pagamentos de fornecedores. Diante da situação, o evento foi remarcado para o próximo dia 16 de maio. Porém, ainda segundo Laysa Lima de Macedo, nesta quarta-feira (13), Rosiane voltou a informar que não realizaria a festa e que também não teria condições financeiras de devolver os valores recebidos.

Ainda conforme o boletim, durante uma reunião realizada na sede da empresa, Sérgio Villas teria afirmado que ele e a esposa estariam sendo extorquidos por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e que o dinheiro recebido dos clientes teria sido utilizado para pagamentos ao grupo criminoso. A vítima relatou ainda que o casal teria afirmado que não procuraria a polícia por medo e por suposto envolvimento de policiais com a facção.

Laysa Lima de Macedo disse também que entrou em contato com fornecedores que supostamente participariam da festa, como decoradores, cerimonialistas e empresas de som e iluminação, mas, segundo ela, nenhum deles tinha conhecimento do evento ou havia sido contratado. No registro policial, a vítima afirma acreditar que nunca houve providências concretas para a realização da festa e que outras pessoas também teriam sido prejudicadas em situações semelhantes.

Em nota, a Polícia Civil informa que a 12ª Seccional de Castanhal apura denúncia de estelionato relacionada à contratação de serviços para a realização de uma festa de 15 anos. Segundo o registro policial, a vítima relata ter efetuado pagamentos à empresa responsável pelo evento, que não teria sido realizado, sem devolução dos valores até o momento. O procedimento segue em andamento, com análise de documentos, comprovantes de pagamento e oitivas dos envolvidos. As alegações de ameaças e suposta menção a organização criminosa também serão apuradas durante a investigação.

A reportagem tentou contato com a empresária denunciada, mas não obteve êxito. O espaço segue aberto para manifestações posteriores. 

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