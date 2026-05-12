Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Preços de hortaliças disparam em Belém e altas passam de 40% em 2026

A maior alta foi registrada na beterraba, que chegou a R$ 8,73 o quilo em abril

Thaline Silva*
fonte

Fatores climáticos, logísticos e estruturais ajudam a explicar o encarecimento dos alimentos (Carmem Helena | O Liberal)

O preço de hortaliças, verduras e legumes comercializados em feiras livres e supermercados de Belém registrou forte alta no primeiro quadrimestre de 2026, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira (12) pelo Dieese no Pará. Em alguns produtos, o aumento acumulado entre janeiro e abril ultrapassou 40%, pressionando o orçamento das famílias paraenses.

De acordo com a pesquisa, a maioria dos itens analisados apresentou elevação acima da inflação geral estimada em cerca de 2% no período. A maior alta foi registrada na beterraba, que chegou a R$ 8,73 o quilo em abril e acumulou aumento de 45,02% no quadrimestre. Em seguida aparecem a cenoura, vendida a R$ 8,82 o quilo e com alta de 42,03%, o repolho, a R$ 8,33 o quilo (+37,91%), a cebola, comercializada a R$ 6,49 o quilo (+30,58%), além do chuchu, a R$ 7,98 o quilo (+27,48%), e do maxixe, que atingiu R$ 16,87 o quilo (+27,32%).

VEJA MAIS 

image Alimentação básica de família em Belém já custa R$ 2.183,10 por mês, aponta Dieese
Pesquisa diz que a cesta básica acumulou alta de 9,17% nos primeiros meses de 2026, com destaque para o aumento do feijão (55%) e tomate (43%)

image Custo da cesta básica sobe em todas as 27 capitais pela 2ª vez consecutiva, diz Dieese
As maiores elevações mensais foram registradas em Porto Velho (5,60%), Fortaleza (5,46%), Cuiabá (4,97%), Boa Vista (4,36%), Rio Branco (4,05%) e Teresina (4,02%)

Também tiveram reajustes expressivos o quiabo, vendido a R$ 16,44 o quilo e com alta acumulada de 24,26%, o jambu, comercializado a R$ 3,86 o maço (+22,54%), a batata, que chegou a R$ 7,51 o quilo (+20,35%), e o pepino, vendido a R$ 7,43 o quilo (+18,69%). Outros produtos amplamente consumidos pela população, como abóbora, couve, chicória, alface e feijão-verde, também apresentaram aumento acima de 10% no acumulado do ano.

Na comparação entre abril e março deste ano, os maiores aumentos foram observados na cenoura, com alta de 12,79%, seguida pelo repolho (12,57%), cebola (8,89%) e beterraba (8,58%). O levantamento aponta ainda reajustes no pepino, maxixe, batata-doce rosa, chuchu, quiabo e macaxeira.

Apesar de alguns produtos terem registrado queda de preços no período mensal, como o feijão-verde, vendido a R$ 3,57 o maço após recuo de 6,05%, a batata-doce branca, a R$ 10,51 o quilo (-5,74%), e a couve, comercializada a R$ 3,51 o maço (-2,50%), o DIEESE avalia que as reduções foram pontuais e insuficientes para compensar o movimento predominante de alta.

Chuvas e combustíveis pressionam preços

No acumulado dos últimos 12 meses, entre abril de 2025 e abril de 2026, o cenário também foi marcado por aumentos significativos. A beterraba liderou novamente o ranking, com elevação de 63,79%, seguida por repolho (44,62%), cenoura (37,17%) e cebola (36,34%). O pimentão verde, vendido atualmente a R$ 10,78 o quilo, teve alta acumulada de 29,88%, enquanto o chuchu avançou 26,67% no período.

Segundo o DIEESE/PA, fatores climáticos, logísticos e estruturais ajudam a explicar o encarecimento dos alimentos. O período do inverno amazônico, marcado por chuvas intensas, afeta a produção agrícola, dificulta a colheita e compromete o transporte dos produtos, especialmente em áreas rurais e regiões mais afastadas.

O levantamento também aponta que o aumento dos combustíveis, principalmente do diesel, tem elevado os custos do frete e impactado diretamente a cadeia de distribuição de alimentos no estado. Em um território de grandes dimensões como o Pará, com forte dependência do transporte rodoviário e hidroviário, o efeito tende a ser repassado rapidamente ao consumidor final.

Para o DIEESE/PA, o avanço dos preços reforça a pressão sobre o custo de vida em Belém, sobretudo para as famílias de menor renda, que destinam parte significativa do orçamento à alimentação.

Variações de preço 

• Beterraba: R$ 8,73/kg | +45,02% no quadrimestre
• Cenoura: R$ 8,82/kg | +42,03%
• Repolho: R$ 8,33/kg | +37,91%
• Cebola: R$ 6,49/kg | +30,58%
• Chuchu: R$ 7,98/kg | +27,48%
• Maxixe: R$ 16,87/kg | +27,32%
• Quiabo: R$ 16,44/kg | +24,26%
• Jambu: R$ 3,86/maço | +22,54%
• Batata: R$ 7,51/kg | +20,35%
• Pepino: R$ 7,43/kg | +18,69%
• Feijão-verde: R$ 3,57/maço | -6,05% no mês
• Batata-doce branca: R$ 10,51/kg | -5,74% no mês
• Couve: R$ 3,51/maço | -2,50% no mês

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dieese

Pará

preços
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

PAGAMENTOS

Pix e Receita Federal: saiba quando transferências podem chamar atenção do Fisco

Especialista explica novas regras da Receita, limites de movimentação via Pix e quando o contribuinte precisa declarar valores recebidos

14.05.26 6h00

Brasil

Lavagem da Escadaria do Bixiga reafirma presença negra no centro de SP

Cortejo formado por mulheres negras denuncia falsa liberdade

13.05.26 20h57

EMPREGO

Fim da 'taxa das blusinhas' ameaça empregos, diz CNC

Segundo estudo da CNI, a cobrança sobre remessas internacionais teria contribuído para preservar cerca de 135 mil empregos no país

13.05.26 19h55

COMPRAS IMPORTADAS

Veja o que muda para consumidores do Pará com o fim da 'taxa das blusinhas'

Mudança foi oficializada por meio de Medida Provisória (MP) publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU)

13.05.26 19h29

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

SUSPENSÃO DE VOOS

Redução de voos pressiona setor de turismo em Belém e muda comportamento de viajantes

Menor oferta de assentos, alta nos custos operacionais e cenário internacional afetam preços e planejamento de viagens no Pará

12.05.26 7h30

CONTRATAÇÕES NO COMÉRCIO

Escassez de mão de obra desafia comércio em Belém e expõe mudanças no perfil de trabalhadores

Setor enfrenta dificuldade para preencher vagas apesar de alta geração de empregos e aumento da demanda

06.05.26 8h30

ECONOMIA

MEI: prazo da declaração anual termina em maio; veja passo a passo para enviar

Deixar de declarar pode acarretar multas e até complicações na situação cadastral do MEI.

08.05.26 14h48

TRANSPORTE

Belém perde 14 geladões após apreensão por instituição financeira

Sindicato aponta desequilíbrio financeiro e diz que outras empresas podem enfrentar apreensões no sistema de transporte coletivo

31.03.26 11h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda