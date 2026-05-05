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Economia

Frutas da safra de maio movimentam feiras de Belém com preços mais acessíveis

Cupuaçu, pupunha e manga lideram a procura entre consumidores, enquanto maior oferta contribui para queda nos preços

Jéssica Nascimento

O mês de maio marca um período de abundância de frutas regionais em Belém, refletindo diretamente na redução de preços e no aumento das vendas nas feiras da cidade. Produtos como cupuaçu, biribá e pupunha ganham destaque nas bancas, impulsionados pela safra e pela produção vinda de municípios próximos.

Dados da Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) confirmam esse cenário: frutas como pupunha, ainda em safra até o início de junho, apresentam preço médio de R$ 6,62 o quilo, enquanto o cupuaçu, com safra mais longa, tem saco de 20 kg comercializado por cerca de R$ 70,83. Já o bacuri, que encerra sua safra em maio, registra preço médio de R$ 106,94 o quilo. 

Oferta maior reduz preços nas feiras

Com a chegada da safra, feirantes observam um movimento natural de queda nos preços das frutas. Segundo o vendedor Josué Messias, da Feira da 25, a lógica é simples: quanto maior a oferta, menor o preço.

“O que faz as frutas ficarem mais baratas neste período é a demanda. Quando tem muito, se torna mais barato”, explica.

Entre as frutas em destaque neste mês estão cupuaçu, biribá, fruta-pão, cacau, cajá-manga (cajarana) e pupunha. Os preços variam conforme a disponibilidade e o ponto de venda. O cupuaçu, por exemplo, pode ser encontrado entre R$ 5 e R$ 20 a unidade, enquanto o biribá chega a custar entre R$ 20 e R$ 25 o quilo.

image Josué Messias. (Foto: Thiago Gomes)

A maior parte dessas frutas vem de produções locais, de municípios como Barcarena, Benevides, Tomé-Açu, Igarapé-Açu e Santa Izabel do Pará, o que também contribui para a oferta mais constante.

Procura por frutas regionais segue em alta

Mesmo com a variedade, algumas frutas se destacam na preferência dos consumidores. De acordo com Josué, o cupuaçu e o biribá estão entre os mais procurados.

image (Foto: Thiago Gomes)

“Das nossas frutas regionais, a venda é maior do que a venda das frutas de fora”, afirma.

Outro destaque é a pupunha, que teve sua safra impactada pelo regime de chuvas deste ano. “A pupunha deu muito no período de chuva. Neste ano, a chuva veio depois. A pupunha com isso veio depois também”, explica o feirante.

Qualidade impulsiona vendas de manga e abacaxi

Além das frutas tradicionais da região, outras também começam a ganhar espaço nas feiras neste período. A vendedora Cleidiane Cruz destaca a qualidade da manga tommy e do abacaxi.

image Cleudiane Cruz. (Foto: Thiago Gomes)

“A manga tommy veio com uma qualidade até melhor. Ela tá docinha e a procura tá bem grande”, relata. A variedade mais encontrada atualmente é a manga tommy, bastante utilizada tanto para consumo in natura quanto em saladas.

O abacaxi, apesar de ainda estar em início de safra, já apresenta boa qualidade. 

“Ele ainda não tá com uma oferta boa, mas já tá bem docinho”, completa.

image (Foto: Thiago Gomes)

Preços começam a se estabilizar

Alguns produtos que tiveram alta recente já apresentam queda nos preços, como o mamão papaya. Segundo Cleidiane, o valor já começou a recuar após um período de instabilidade.

“O mamão papaya tava R$ 15. Hoje a gente tá conseguindo passar pro cliente a R$ 12 o quilo”, afirma.

A pupunha também ficou mais acessível nas últimas semanas. “No início tava R$ 20, R$ 25. Hoje o preço melhorou bastante”, diz a vendedora.

Dados da Ceasa confirmam cenário de safra

De acordo com o diretor técnico da Ceasa (Central de Abastecimento do Pará), Denivaldo Pinheiro, algumas frutas regionais ainda estão em plena safra neste período, o que ajuda a manter os preços mais equilibrados no mercado.

image (Foto: Thiago Gomes)

Frutas como pupunha, ainda em safra até o início de junho, apresentam preço médio de R$ 6,62 o quilo, enquanto o cupuaçu, com safra mais longa, tem saco de 20 kg comercializado por cerca de R$ 70,83. 

Já o bacuri, que encerra sua safra em maio, registra preço médio de R$ 106,94 o quilo. O cento de 5kg de uxi sai a um preço médio de R$ 36 neste mês de maio.

Frutas da safra em maio e preços

Cupuaçu: R$ 5 a R$ 20 a unidade

Cacau: R$ 2 a R$ 3 a unidade

Biribá: R$ 20 a R$ 25 o quilo

Fruta-pão: R$ 15 o pacote (mais de 1 litro)

Pupunha: R$ 15 a R$ 25 o quilo (feiras) | média Ceasa: R$ 6,62/kg

Cajá-manga (cajarana): R$ 1 a unidade ou 7 por R$ 5

Manga tommy: R$ 12 o quilo

Abacaxi: cerca de R$ 12 a unidade

Mamão papaya: cerca de R$ 12 o quilo

Bacuri: média de R$ 106,94 o quilo

Uxi: cerca de R$ 36 o cento (5 kg)











 

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