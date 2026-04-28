Corrida pelas TVs esquenta o comércio em Belém a menos de 50 dias para Copa do Mundo

A menos de 50 dias da Copa do Mundo Fifa 2026, o varejo de eletrônicos em Belém já vive um ritmo acelerado. A procura por televisores aumentou nas últimas semanas, com destaque para modelos de telas grandes e tecnologias mais avançadas. Além da busca por preço e qualidade, vendedores entrevistados pelo Grupo Liberal destacam que muitos clientes chegam às lojas ainda indecisos e acabam sendo influenciados no momento do atendimento.

Segundo Nei Leão, é comum que o consumidor mude de ideia após comparar imagens e tamanhos diretamente no ponto de venda, priorizando uma experiência mais imersiva para assistir aos jogos. Já Rildo Correia ressalta que o parcelamento facilitado e as demonstrações práticas dos aparelhos têm sido determinantes para fechar vendas, especialmente entre aqueles que planejam reunir família e amigos durante a Copa.

(Foto: Thiago Gomes)

Telas maiores dominam a preferência

O movimento nas lojas já reflete o clima pré-Copa. Segundo o gerente de loja Nei Leão, houve um crescimento significativo na procura por televisores, especialmente os de maior polegada.

Nei Leão. (Foto: Thiago Gomes)

“Teve aumento nas últimas semanas por TVs para a Copa do Mundo. A procura por telas grandes é o que mais tem no mercado”, afirma.

De acordo com ele, os modelos mais vendidos partem de 55 polegadas, mesmo entre consumidores que inicialmente buscavam opções menores.

“As TVs mais procuradas são as de a partir de 55 polegadas. Inclusive, o cliente que vem atrás de 32 ou 40 polegadas acaba sendo convencido a levar uma tela maior, pensando na Copa”, explicou.

Rildo Correia, gerente comercial de outra loja no centro de Belém, confirma a tendência: “Houve aumento na procura, principalmente por TVs grandes, como 65 e 75 polegadas. O movimento já é considerado aquecido.”

Rildo Correia. (Foto: Thiago Gomes)

VEJA MAIS

Preço ou qualidade: o que pesa mais?

Apesar do interesse por telas maiores, o preço ainda é um fator decisivo. Segundo os lojistas, o consumidor paraense tem pesquisado bastante antes de comprar.

“O consumidor tá buscando o preço, pesquisando bastante, mas também quer qualidade”, explica Correia.

Nei Leão destaca que o atendimento e as condições de pagamento podem influenciar diretamente na decisão.

“Muitas vezes ele prioriza o atendimento. Quando você faz um bom atendimento, ele até esquece o preço e opta pelo parcelamento, que pode chegar a 24 vezes”, analisa.

Atualmente, TVs de 55 polegadas são encontradas a partir de R$ 2.500, com variações conforme marca e tecnologia.

(Foto: Thiago Gomes)

Tecnologia faz diferença — mas nem sempre é essencial

Na hora de escolher o modelo, surgem dúvidas sobre o que realmente impacta na experiência de assistir aos jogos. Para os especialistas do varejo, a tecnologia influencia — mas depende do perfil do consumidor.

“Para assistir futebol, a melhor tecnologia é a OLED, pela qualidade superior de imagem”, afirma Nei Leão. “Quem entende percebe a diferença entre QLED e OLED”, declarou.

Correia reforça, mas pondera o custo-benefício:

“A OLED é a melhor, mas a QLED atende bastante bem, principalmente pelo processador. Para quem quer preço com qualidade, a QLED é uma boa escolha.”

Já os modelos LED tradicionais seguem como opção mais acessível e suficiente para muitos consumidores, embora com menor contraste e brilho em comparação às tecnologias mais avançadas.

(Foto: Thiago Gomes)

Qual o tamanho ideal?

Com a preferência por telas maiores, surge outra questão: qual o tamanho ideal para as casas em Belém? Embora não haja uma regra única, especialistas indicam que TVs a partir de 50 ou 55 polegadas oferecem uma experiência mais imersiva para esportes, especialmente em salas médias.

A tendência, segundo os lojistas, é que o consumidor opte por um tamanho maior ao perceber a diferença na loja.

“A busca por imagem melhor, com mais nitidez e brilho, tem levado muita gente a migrar para TVs 4K”, diz Leão.

Promoções: comprar agora ou esperar?

Outro ponto de dúvida é o melhor momento para comprar. O varejo já oferece promoções, mas a expectativa é de condições ainda mais agressivas conforme a Copa se aproxima.

“Antes das três semanas da Copa, as promoções vão vir muito agressivas”, afirma Correia.

No entanto, Nei Leão faz um alerta: “Nem sempre a promoção mais próxima da Copa é a mais satisfatória.”









