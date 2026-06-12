Leis, vírgulas e impedimentos dificultam tratamento do povo pobre no Brasil, diz Lula

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta sexta-feira, 12, que é muito difícil tratar do povo pobre no Brasil porque "está cheio de leis". Ele disse que, no governo dele, a população pobre tem crédito. A afirmação foi feita durante discurso no lançamento da nova linha de crédito para entregadores motociclistas e ciclistas, o Move Brasil.

"É muito difícil tratar do povo pobre, gente. Está cheio de lei, está cheio de vírgula, está cheio de impedimento. Parece que tudo é difícil", afirmou Lula.

Ele disse ainda que o Banco do Brasil e a Caixa têm 30 dias para organizar os bancos para receber esses trabalhadores que vão em busca do crédito com funcionários proativos.

"Porque se for um burocrata que não tiver vontade, qualquer probleminha que você tiver, não pode. Não. O cara tem que falar, tem um problema, eu vou ajudar vocês a consertar esse problema, eu vou tentar resolver, eu não vou deixar vocês sem moto. Isso é o cara proativo", disse o presidente.

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Lula declarou que o governo empresta muito dinheiro para empresários que dão calote às vezes e não teria motivo para não ajudar a dar acesso ao crédito para os mais pobres.

"O governo assumiu a responsabilidade de ser fiador. Se a gente empresta tanto dinheiro para os empresários, que muitas vezes dão calote, porque é que a gente não pode emprestar para o povo pobre desse País?", completou o presidente da República.