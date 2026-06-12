Troca sustentável: resíduos de figurinhas garantem desconto em lojas; confira
Em ação inédita de logística reversa, empresa recebe liners de figurinhas e destina material para reciclagem especializada; descarte incorreto pode manter resíduo no ambiente por décadas
Belenses também poderão dar destino correto aos resíduos de figurinhas de álbuns por meio de uma ação nacional de logística reversa e ainda garantir desconto nas compras. Lojas próprias e franquias da Natura passam a receber os chamados “liners”, o verso siliconado das figurinhas, dentro de um programa de reciclagem que busca reduzir o impacto de um material que não é aceito na coleta seletiva comum.
O material, se descartado de forma inadequada, pode permanecer no ambiente por até 100 anos. Para evitar esse impacto, os resíduos recolhidos são encaminhados à Polpel Fibras, empresa especializada na reciclagem desse tipo de componente dentro do conceito de economia circular. A celulose extraída no processo será reaproveitada na produção de novas embalagens.
Como participar
Até o dia 19 de julho, consumidores que entregarem 21 liners ou mais em lojas participantes recebem um cupom de R$ 15 de desconto para compras acima de R$ 100. O benefício deve ser utilizado no momento da entrega do material.
A ação não é cumulativa com a mecânica regular do programa Recicle com a Natura, que também concede desconto mediante a devolução de ao menos três embalagens de cosméticos.
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