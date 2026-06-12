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Economia

35% das compras para o Dia dos Namorados ocorrem nos dois dias finais

Levantamento do Boticário aponta crescimento das compras de última hora e busca por presentes que unem bem-estar, autocuidado e conexão emocional

O Liberal
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Movimento em shopping no centro de Belém (Foto: Cláudio Pinheiro | O Liberal)

O comportamento dos consumidores no Dia dos Namorados tem passado por mudanças nos últimos anos. Embora a tradição de presentear permaneça forte, a busca por praticidade e experiências mais significativas tem influenciado as escolhas feitas na data. Um levantamento interno do Boticário mostra que 35% das compras realizadas para a ocasião acontecem nos dois dias que antecedem a celebração.

O dado revela que muitos consumidores continuam deixando a compra para a última hora, mas com uma diferença em relação aos anos anteriores. Em vez de escolher apenas um produto isolado, cresce a procura por combinações de itens que proporcionem uma experiência mais completa, reunindo perfumaria, hidratação e cuidados pessoais.

Segundo a diretora executiva de gestão de valor do consumidor do Grupo Boticário, Natália Calixto, o ato de presentear tem ganhado novos significados entre os brasileiros. Para ela, os produtos de beleza passaram a ser vistos também como uma forma de incentivar o bem-estar e o autocuidado.

"O presente deixa de ser apenas um item de consumo e passa a representar uma experiência afetiva, capaz de demonstrar carinho por meio do incentivo ao cuidado pessoal", afirma.

Presentes mais completos ganham espaço

A pesquisa também aponta que muitos consumidores aproveitam a busca pelo presente ideal para adquirir produtos destinados ao próprio uso. O movimento contribui para o aumento do ticket médio e fortalece categorias relacionadas ao bem-estar.

A tendência acompanha uma valorização crescente de experiências ligadas ao autocuidado. Nesse cenário, kits e combinações de produtos têm conquistado espaço entre as opções escolhidas para a data comemorativa.

Entre os itens que mais despertam interesse estão:

  • Fragrâncias;
  • Produtos de hidratação corporal;
  • Itens de cuidados pessoais;
  • Kits que combinam diferentes categorias de beleza.

Geração Z amplia participação nas compras

Outro destaque identificado pelo levantamento é o avanço da participação da Geração Z nas compras de Dia dos Namorados. Os consumidores mais jovens têm ampliado sua presença na data e impulsionado a procura por produtos associados à inovação, tendências digitais e forte presença nas redes sociais.

De acordo com a empresa, esse público demonstra interesse por lançamentos e experiências que criem maior identificação emocional com as marcas.

O cenário também reflete mudanças no varejo de beleza, que tem buscado atender consumidores com perfis distintos. Enquanto linhas tradicionais seguem entre as preferidas para presentear, produtos mais recentes ganham espaço entre os consumidores mais jovens.

Setor de beleza projeta crescimento nas vendas

A expectativa para o Dia dos Namorados reforça a importância da data para o segmento de beleza. Segundo dados citados pelo Boticário, a marca aparece como a mais lembrada pelos consumidores no momento de escolher presentes, conquistando 19% das menções, de acordo com pesquisa realizada pela MindMiners em 2025.

Para este ano, a empresa projeta crescimento de 10% nas vendas em comparação com o mesmo período do ano passado. A expectativa é que lojas físicas e venda direta sejam os principais motores desse desempenho, com previsão de alta conjunta de 9%.

O comportamento observado neste Dia dos Namorados indica a convivência entre tradição e novas formas de consumo. Enquanto produtos já consolidados continuam associados à memória afetiva da data, cresce o interesse por itens ligados à inovação, personalização e experiências de autocuidado.

Linhas como Malbec e Lily seguem entre as preferidas dos consumidores, enquanto produtos como Her Code, Clash e Botica 214 refletem a busca por novidades, premiumização e experiências de bem-estar, especialmente entre o público mais jovem.

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