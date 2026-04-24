Convocação da seleção para a Copa do Mundo será anunciada em ponto turístico do Rio Carlo Ancelotti irá divulgar a lista com os 26 jogadores que irão representar o País no Mundial no dia 18 de maio Estadão Conteúdo 24.04.26 18h36 Carlo Ancelotti (@rafaelribeirorio / CBF) A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será anunciada em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. De acordo com a CBF, o técnico Carlo Ancelotti irá divulgar a lista com os 26 jogadores que irão representar o País no Mundial no dia 18 de maio, às 17h (horário de Brasília). Ainda segundo a CBF, a cerimônia será "uma celebração do futebol brasileiro, unindo passado e presente da seleção mais vitoriosa nas Copas do Mundo". A entidade informou que a apresentação dos jogadores na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, está programada para o dia 27 de maio. Neste dia, já começa a preparação da seleção para o Mundial. Antes da estreia na Copa, a seleção enfrenta o Panamá, no Maracanã, no dia 31 de maio, em jogo que marca a despedida do elenco com a torcida brasileira. No dia seguinte, a delegação viaja para os Estados Unidos, onde será disputado o amistoso contra o Egito, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, no dia 6 de junho. O Brasil está no Grupo C do Mundial. A estreia da seleção será contra o Marrocos, dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. No dia 19 de junho, às 22h, o adversário será o Haiti, em jogo disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A seleção fecha a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasleira convocação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 futebol Contra o Bahia, Alef Manga volta a marcar pelo Remo e celebra a vitória na Copa do Brasil Atacante não balançava as redes desde a terceira rodada do Brasileirão 23.04.26 14h44 Preocupação Artilheiro do Remo na Série A, Taliari vira dúvida para o jogo contra o Cruzeiro Atacante deixou o jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, com dores na coxa direita e passará por exames 23.04.26 14h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58 baixas Remo perde Taliari por lesão na coxa e Vitor Bueno também é desfalque contra o Cruzeiro O time azulino informou que o atacante teve uma lesão grau III A, enquanto o meia voltou a sentir a panturrilha 24.04.26 13h29 SHAPE Dieta de Cristiano Ronaldo: veja o que o craque come no dia a dia Alimentação saudável, sem açúcar e com refeições frequentes faz parte da rotina de CR7 24.04.26 0h06 TABU Tabu: Cruzeiro nunca venceu o Remo em solo paraense. Confira o retrospecto! Clube do Remo e Cruzeiro se enfrentam às 18h30, no Estádio Baenão, pela 13ª rodada da Série A 2026 23.04.26 18h55