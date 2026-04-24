Convocação da seleção para a Copa do Mundo será anunciada em ponto turístico do Rio

A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 será anunciada em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. De acordo com a CBF, o técnico Carlo Ancelotti irá divulgar a lista com os 26 jogadores que irão representar o País no Mundial no dia 18 de maio, às 17h (horário de Brasília).

Ainda segundo a CBF, a cerimônia será "uma celebração do futebol brasileiro, unindo passado e presente da seleção mais vitoriosa nas Copas do Mundo".

A entidade informou que a apresentação dos jogadores na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, está programada para o dia 27 de maio. Neste dia, já começa a preparação da seleção para o Mundial.

Antes da estreia na Copa, a seleção enfrenta o Panamá, no Maracanã, no dia 31 de maio, em jogo que marca a despedida do elenco com a torcida brasileira. No dia seguinte, a delegação viaja para os Estados Unidos, onde será disputado o amistoso contra o Egito, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, no dia 6 de junho.

O Brasil está no Grupo C do Mundial. A estreia da seleção será contra o Marrocos, dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. No dia 19 de junho, às 22h, o adversário será o Haiti, em jogo disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A seleção fecha a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami.