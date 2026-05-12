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Economia

Evento traz debates sobre inovação e floresta em pé à Belém nesta terça-feira (12)

Com o tema “Convergir para Inovar”, a programação discute alternativas econômicas baseadas na biodiversidade amazônica, além de estratégias de financiamento para iniciativas sustentáveis

Gabi Gutierrez
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Evento acontece no Parque de Bioeconomia de Belém, no Porto Futuro II (Gil Silva / Divulgação)

Belém recebe, a partir desta terça-feira (12), a terceira edição do , encontro voltado à discussão de modelos de negócios ligados à bioeconomia e ao desenvolvimento sustentável da Amazônia. O evento segue até quinta-feira (14) e reúne representantes de startups, investidores, instituições financeiras, pesquisadores e lideranças tradicionais em espaços do Parque de Bioeconomia, no Porto Futuro II, e da Estação das Docas.

Com o tema “Convergir para Inovar”, a programação discute alternativas econômicas baseadas na biodiversidade amazônica, além de estratégias de financiamento para iniciativas sustentáveis. Segundo os organizadores, a expectativa é de circulação diária de cerca de 1,5 mil pessoas durante os três dias de atividades.

O summit ocorre meses após a realização da COP 30 e busca manter Belém inserida nas discussões internacionais sobre clima, desenvolvimento e preservação ambiental. Entre os temas previstos para o primeiro dia estão mecanismos de financiamento misto, conhecido como blended finance, e os desafios da agenda climática no período pós-COP.

A programação também inclui debates entre cientistas, representantes de povos indígenas e comunidades quilombolas, em discussões sobre o papel dos conhecimentos tradicionais e da ciência no enfrentamento das mudanças climáticas.

Criado em 2023, o evento vem ampliando a participação de empreendedores ligados à bioeconomia amazônica. Nesta edição, mais de 130 startups e cerca de 60 instituições participam das atividades, envolvendo projetos relacionados a cadeias produtivas sustentáveis, reflorestamento, inovação territorial e economia criativa.

De acordo com os dados divulgados pela organização, o potencial econômico da bioeconomia na Amazônia pode alcançar até US$ 140 bilhões até 2032 no Brasil.

O encontro é realizado pelo BAS Convergence Hub e pela Jornada Amazônia, com participação de instituições públicas, organizações privadas e entidades ligadas ao desenvolvimento sustentável e à inovação.

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