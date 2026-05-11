Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Alimentação básica de família em Belém já custa R$ 2.183,10 por mês, aponta Dieese

Pesquisa diz que a cesta básica acumulou alta de 9,17% nos primeiros meses de 2026, com destaque para o aumento do feijão (55%) e tomate (43%)

Gabi Gutierrez
fonte

O tomate teve alta de 43% (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O preço da cesta básica em Belém acumulou alta de 9,17% nos primeiros meses de 2026, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Entre os produtos que mais pressionaram o orçamento das famílias estão o tomate e o feijão, itens tradicionais da alimentação dos paraenses e que têm pesado cada vez mais no bolso dos consumidores.

A pesquisa mostra que os aumentos atingem diretamente produtos considerados essenciais no dia a dia, impactando principalmente famílias de baixa e média renda. O encarecimento dos alimentos tem levado consumidores a mudar hábitos de compra, reduzir quantidades e até diminuir a frequência de consumo de alguns itens.

O professor Carlindo Raiol afirma que percebeu alta significativa principalmente no tomate, alimento consumido com frequência em sua casa.

“É um item que a gente consome muito em casa e eu observei que está com o preço bem elevado, realmente”, relatou.

Na tentativa de economizar, ele conta que passou a priorizar compras em feiras livres, onde alguns produtos costumam ser vendidos por valores menores do que nos supermercados. Ainda assim, segundo ele, a diferença já não é suficiente para aliviar o orçamento.

“Não tem feito a diferença porque observa-se que cada dia os preços estão cada vez mais elevados. Belém realmente é uma das cidades mais caras que tem no Brasil, como diz a pesquisa”, afirmou.

Diante do aumento contínuo, o consumidor diz que a principal alternativa encontrada pela família tem sido reduzir o consumo.

“Essa é a estratégia que a gente tem”, resumiu.

O autônomo, Henrique Miranda também relata mudanças na alimentação por causa da alta dos preços. Segundo ele, o feijão, um dos principais itens da mesa do brasileiro, passou a ser consumido com menos frequência dentro de casa.

“O feijão está muito mais caro mesmo. Eu deixei de comer em casa com tanta frequência para reduzir o custo. Eu gostava de comer todo dia, mas precisei me readequar ao valor”, contou.

Além do feijão, Henrique afirma que outros produtos básicos para o preparo das refeições também ficaram mais caros, como o óleo de cozinha.

“O básico para cozinhar hoje está mais caro. Como a gente não pode ficar sem comer, a gente ajusta o consumo”, disse.

O estudo

De acordo com o Dieese, a alta da cesta básica em Belém acompanha o cenário de pressão sobre os alimentos observado em outras capitais brasileiras, embora alguns itens tenham apresentado aumento mais intenso na capital paraense.

A pesquisa mostra que o valor da cesta básica na capital paraense chegou a R$ 727,70 em abril, após registrar alta de 3,86% em relação a março, quando custava R$ 700,68.

Entre os produtos que mais subiram este ano, o destaque ficou para o feijão carioca, com aumento acumulado de 54,91%, seguido pelo tomate, que ficou 43,25% mais caro no quadrimestre. Também registraram alta a banana prata (9,23%), carne bovina de primeira (5,45%) e pão francês (1,68%).

Apesar de alguns itens terem apresentado queda no período, como farinha de mandioca (-20,96%), óleo de soja (-11,87%) e arroz (-1,09%), o Dieese aponta que as reduções não foram suficientes para compensar as altas dos produtos considerados essenciais na alimentação diária.

A pesquisa também mostra o peso da alimentação no orçamento das famílias. Segundo o levantamento, para comprar os 12 produtos da cesta básica, o trabalhador paraense precisou comprometer cerca de 48,53% do salário mínimo líquido e trabalhar aproximadamente 98 horas e 46 minutos no mês apenas para garantir a alimentação básica.

Considerando uma família padrão de quatro pessoas, composta por dois adultos e duas crianças, o gasto mensal estimado com alimentação básica em Belém chegou a R$ 2.183,10 em abril, equivalente a cerca de 1,35 salário mínimo.

Entre as capitais da região Norte, Belém aparece com uma das cestas básicas mais caras, atrás apenas de Palmas. No ranking nacional, São Paulo lidera com o maior custo do país, de R$ 906,14.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

custo da cesta básica em belém

Dieese
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

TJPA realiza Semana de Educação Financeira de 18 a 23 de maio

Atividades incluem palestras e debates sobre finanças pessoais e superendividamento

11.05.26 13h56

ECONOMIA

Tesouro Reserva: o que é e quanto rende a nova 'poupança 24 horas' do governo

A proposta é ampliar o acesso a aplicações de baixo risco e facilitar o planejamento financeiro dos investidores

11.05.26 12h41

TÁ SALGADO!

Alimentação básica de família em Belém já custa R$ 2.183,10 por mês, aponta Dieese

Pesquisa diz que a cesta básica acumulou alta de 9,17% nos primeiros meses de 2026, com destaque para o aumento do feijão (55%) e tomate (43%)

11.05.26 12h15

AUMENTO

Custo da cesta básica sobe em todas as 27 capitais pela 2ª vez consecutiva, diz Dieese

As maiores elevações mensais foram registradas em Porto Velho (5,60%), Fortaleza (5,46%), Cuiabá (4,97%), Boa Vista (4,36%), Rio Branco (4,05%) e Teresina (4,02%)

11.05.26 11h58

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

CONTRATAÇÕES NO COMÉRCIO

Escassez de mão de obra desafia comércio em Belém e expõe mudanças no perfil de trabalhadores

Setor enfrenta dificuldade para preencher vagas apesar de alta geração de empregos e aumento da demanda

06.05.26 8h30

ECONOMIA

Novo Desenrola Brasil: Governo libera novo pacote de renegociação de dívidas; confira o que se sabe

Com a reformulação do programa, a expectativa é ampliar o alcance da política de crédito e facilitar a regularização da situação financeira de milhões de brasileiros inadimplentes.

04.05.26 9h39

CIB

'CPF dos imóveis' amplia fiscalização e exige nova postura de proprietários, diz tributarista

Especialista avalia ainda que o Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) pode abrir caminho para mudanças mais amplas na tributação imobiliária. Um dos exemplos citados é o mercado de locação

05.05.26 7h00

oportunidade

Novo Desenrola Brasil: veja quem pode renegociar dívidas e os descontos

Programa será destinado a pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos, equivalente a R$ 8.105

04.05.26 12h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda