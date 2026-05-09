Peixes aparecem mortos na Praia do Atalaia, em Salinas (PA)

Um fato vem assustando visitantes e banhistas no município de Salinópolis, no nordeste do Estado do Pará, neste final de semana. Peixes mortos foram encontrados espalhados às margens da Praia do Atalaia, um dos principais pontos de concentração de banhistas nesse ponto turístico do Pará.

Segundo pescadores e moradores da região, trata-se de um fenômeno natural e estaria relacionado ao atual período de chuvas fortes em municípios paraenses, além da mistura da água doce dos rios amazônicos com a água salgada do mar.

Pescadores locais consideram que a chegada de cardumes de sardinhas à região também é vista como um sinal positivo para a pesca nos próximos meses. Pela tradição popular no município e imediações da Região do Salgado, a presença de grandes quantidades de sardinhas na costa é um indicativo de fartura e bom período de pesca. Situações semelhantes já foram observadas anos atrás, durante o inverno amazônico, sobretudo, em períodos de alteração na salinidade da água em Salinas e região.