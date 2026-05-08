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Correios inauguram primeiro Ponto de Coleta em Belém; veja endereço

Novo serviço funciona no bairro Parque Verde e permite envio e retirada de encomendas com mais praticidade

Hannah Franco
fonte

Como funciona o primeiro Ponto de Coleta dos Correios em Belém? (Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Os Correios passaram a oferecer um novo canal de atendimento em Belém com a inauguração do primeiro Ponto de Coleta da capital paraense. A unidade começou a funcionar na última quinta-feira (7) e amplia as opções para quem precisa enviar ou retirar encomendas sem se deslocar até uma agência tradicional.

Com a novidade, o Pará passa a contar com três Pontos de Coleta em funcionamento. O modelo utiliza estabelecimentos credenciados para receber e entregar encomendas com destino nacional, facilitando o acesso aos serviços postais em locais de grande circulação.

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A iniciativa faz parte das ações dos Correios para ampliar o acesso ao endereçamento no país

O novo ponto foi instalado em parceria com a Caixa Econômica Federal, na Casa Lotérica Sorte Certa, localizada na rodovia Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde.

Como funciona o Ponto de Coleta dos Correios

O serviço permite que o cliente escolha o local credenciado para retirar a encomenda por meio da modalidade Clique & Retire. A opção é útil para quem não pode receber produtos em casa ou prefere buscar os pedidos em um endereço mais conveniente.

Além da retirada, o espaço também poderá ser utilizado para logística reversa, permitindo a devolução de produtos comprados pela internet. Para utilizar o serviço, basta informar o CEP 66635-959 no momento da compra online e selecionar a opção de retirada no local.

Serviço

  • Local: Casa Lotérica Sorte Certa
  • Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, 3600, Loja 01, bairro Parque Verde, em Belém
  • CEP para Clique & Retire: 66635-959
  • Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Credenciamento segue aberto no Pará

Os Correios informaram que continuam credenciando novos parceiros para implantação de Pontos de Coleta em municípios como Belém, Ananindeua, Marabá e Santarém.

Além de ampliar a rede de atendimento, o projeto também pode beneficiar comerciantes locais, que passam a receber maior fluxo de clientes e novas oportunidades de negócios.

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