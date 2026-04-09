Pará tem imóveis em leilões dos Correios com até 25% de desconto

Os Correios abriram novas licitações públicas para a venda de 33 imóveis, entre ativos inéditos e remanescentes, distribuídos por diversos estados brasileiros, incluindo o Pará. Os certames estão marcados para os dias 9, 16 e 23 de abril e serão realizados pela plataforma VIP Leilões. Os lances começam às 14h para os imóveis em primeira oferta e, às 15h, para aqueles já apresentados anteriormente ao mercado.

Entre os bens disponíveis, 19 são classificados como remanescentes, ou seja, não foram arrematados em tentativas anteriores. Nesses casos, há possibilidade de desconto de até 25% sobre o valor mínimo de avaliação. O portfólio inclui desde terrenos até prédios comerciais e complexos imobiliários de diferentes tamanhos.

Opções de imóveis e terrenos no Pará

No Pará, os Correios colocam à venda imóveis com perfis variados. Em Benevides, há uma casa com 747,32 m² de área construída em um terreno de 62.562 m², situada na Estrada de Benfica, BR-316, km 4, lote nº 1017. Em Rio Maria, está disponível um terreno de 300 m² na avenida Rio Maria, na região central. Já em Irituia, o ativo é uma casa com 114,82 m² de área construída, localizada na tua Marechal Deodoro da Fonseca, em um terreno estimado de 450 m². Em Porto de Moz, o leilão inclui um terreno urbano de aproximadamente 300 m² na travessa Governador Lauro Sodré, também na área central.

A dinâmica da licitação segue o modelo de lances sucessivos conduzidos por leiloeiro público oficial. O processo começa pela primeira oferta e, na ausência de interessados, avança automaticamente para a segunda e, posteriormente, para a terceira fase, conhecida como valor de oportunidade.

É exigido sinal de garantia em até 24 horas

Os participantes devem observar as condições de pagamento. É exigido sinal de garantia em até 24 horas após o encerramento do leilão, assim como o pagamento da comissão do leiloeiro no mesmo prazo. O valor total do imóvel pode ser quitado em até 60 dias corridos. Para pagamentos realizados em até 30 dias, não há reajuste; após esse período, o saldo é atualizado pelo IGP-M.

Cabe ao comprador a responsabilidade pela regularização de eventuais pendências junto aos órgãos competentes, como divergências de metragem e averbações de numeração predial.

As visitas aos imóveis precisam ser agendadas com antecedência mínima de 72 horas úteis, por telefone ou e-mail disponibilizados pela organizadora do leilão.

Empresa pública federal vinculada ao Ministério das Comunicações, os Correios operam o serviço postal em todo o país há mais de três séculos, mantendo uma rede logística presente em todos os estados. Além das entregas de cartas e encomendas, a instituição também atua em soluções logísticas, serviços financeiros e operações voltadas ao comércio eletrônico.

A VIP Leilões, responsável pela condução dos certames, foi fundada em 1997 e atua nos segmentos de veículos, imóveis e outros bens. Com presença em 16 estados e mais de 30 unidades físicas, a empresa mantém plataforma própria de leilões online e soma mais de 1,4 milhão de m² de área de armazenagem. A companhia acumula quatro títulos do Prêmio Reclame Aqui em sua categoria e possui certificação da Associação de Leiloaria Brasileira.