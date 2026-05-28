Lula comemora aprovação de PEC e diz: 'Meu governo está colocando fim na 6x1'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comemorou a aprovação da proposta na Câmara dos Deputados da emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1 e reduz a jornada de 44 para 40 horas semanais. Disse ter sido uma "conquista extraordinária da sociedade brasileira" e fez questão de capitalizar politicamente sobre a votação, dizendo que "meu governo está colocando fim à escala 6x1".

"Ontem, o Congresso, na Câmara, aprovou o fim da escala 6x1, criando as condições para que as pessoas só possam trabalhar 5 dias por semana, 8 horas por dia e descansar 2 dias por semana. Isso foi uma conquista extraordinária da sociedade brasileira", afirmou o presidente nesta quinta-feira, 28.

Lula fez questão de comemorar a aprovação em declaração à imprensa ao lado da presidente do Suriname, Jennifer Simons, no Palácio Itamaraty, nesta quinta-feira. Não é de praxe que assuntos relacionados à política interna, como esse, sejam tratados em declarações à imprensa após visitas oficiais de chefes de outros países.

"Com o apoio do Congresso Nacional, meu governo está colocando fim à escala 6x1 com o fim da jornada de 44 para 40 horas. É importante lembrar que desde 1943, quando foi criada a jornada de trabalho de 48 horas, só conseguimos mudar a jornada de trabalho em 1988 para 44 e agora conseguimos para 40. A meninada mais nova agora só quer trabalhar 36. Quem sabe um dia a gente consiga fazer com que as pessoas trabalhem o suficiente para sobreviver, enriquecer a economia e para que possam ser felizes no mundo do trabalho", declarou o presidente ao lado de Simons.

Suriname e dados do Pnud

Lula disse que o Brasil acompanha com entusiasmo o novo ciclo de crescimento do Suriname. Ao todo, 13 acordos foram assinados com o país vizinho nesta quinta-feira. O presidente disse que o comércio entre os dois países "ainda é muito pequeno e concentrado em poucos produtos" e que foi assinado um termo de referência para aumentar o fluxo comercial entre os dois países.

O petista também comemorou os dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), que mostraram que o Brasil alcançou, em 2024, a melhor marca no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), chegando a 0,805, o que coloca o País pela primeira vez no grupo de países classificados como com "muito alto desenvolvimento humano".

Falou que, "nesse assunto (desenvolvimento humano), não devemos nada a ninguém". Também falou que pretende fazer uma reunião entre reitores da América Latina e brasileiros para assinar convênios de cursos à distância.