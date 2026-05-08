Chuva forte provoca alagamentos na Grande Belém

A forte chuva que atinge a Grande Belém na tarde desta sexta-feira (8) já provoca transtornos e prejuízos à população. Pontos de alagamento foram registrados no conjunto Cidade Nova, em Ananindeua. Imagens recebidas pela reportagem do Grupo Liberal mostram ruas completamente tomadas pela água, enquanto motoristas e motociclistas se arriscam para conseguir trafegar pelas vias inundadas.

Chuva forte em Ananindeua deixou a cidade no fundo em alguns pontos. (Marcelo Quadros | Especial para O Liberal)

O temporal começou por volta das 14h e também afeta áreas de Belém. Diante da intensidade da chuva, a Defesa Civil emitiu um novo alerta severo para precipitações intensas na capital paraense, reforçando o risco de alagamentos, transtornos no trânsito e possíveis ocorrências relacionadas às condições climáticas.