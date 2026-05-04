Águas do Pará assume a gestão de serviços de saneamento em 23 municípios do Pará

No Pará, 23 municípios das regiões Xingu, Tapajós e Baixo Amazonas agora contam com uma nova gestão responsável pelos serviços de saneamento. A partir desta segunda-feira (4), a concessionária Águas do Pará assume os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dos municípios contemplados, sete eram anteriormente operados pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

Além de Itaituba, passam a integrar o novo modelo as cidades de Uruará, Pacajá, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Jacareacanga, Trairão, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu, Placas, Alenquer, Monte Alegre, Óbidos, Almeirim, Porto de Moz, Prainha, Terra Santa, Belterra, Mojuí dos Campos, Curuá, Faro e Aveiro, beneficiando 450 mil pessoas.

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Para garantir uma transição segura e sem interrupções no serviço, a Cosanpa atuará de forma integrada nos primeiros dias da nova operação. Segundo o presidente da Companhia, coronel Dilson Júnior, a prioridade é assegurar continuidade e estabilidade no abastecimento durante esse período de mudança. Para isso, a Cosanpa continuará presente no processo de transição, atuando de forma integrada pelos próximos 15 dias para garantir segurança operacional e continuidade no abastecimento.

“Antes disso, realizamos uma operação assistida, apresentando nossos sistemas e rotinas à concessionária, para assegurar uma transição bem estruturada. Ao mesmo tempo, seguimos com nossas atividades na Região Metropolitana, mantendo a produção de água. Nosso compromisso é garantir que essa mudança ocorra de forma responsável, sem impactos para a população”, destaca o coronel Dilson Júnior.

No primeiro ano, os investimentos na região devem superar R$ 90 milhões, com foco na recuperação e modernização dos sistemas. As ações iniciais incluem melhorias nas estações de tratamento, limpeza e perfuração de poços, reforço dos processos operacionais e modernização das estruturas.

Em Itaituba, também está prevista a ampliação da capacidade da principal Estação de Tratamento de Água e da rede de distribuição. Com a nova operação, a Águas do Pará passa a atuar em 119 municípios, atendendo a mais de 5,3 milhões de pessoas no Estado.

“Estamos ampliando a presença da Águas do Pará em regiões estratégicas do Estado com um plano estruturado de expansão que combina ganho de escala, melhoria operacional e investimento contínuo. A chegada a esses novos municípios representa um processo de transformação com foco em aumentar a oferta de água, dar mais eficiência ao tratamento e reduzir a intermitência no abastecimento. Nosso compromisso é levar mais regularidade, segurança hídrica e qualidade de vida para a população, respeitando as particularidades de cada território e avançando com planejamento, responsabilidade e visão de longo prazo”, afirma o diretor-presidente da Águas do Pará, André Facó.

Universalização

A Águas do Pará será responsável pelos serviços de água e esgotamento sanitário em 126 municípios paraenses, beneficiando cerca de 5,5 milhões de pessoas. A meta é alcançar, até 2033, 99% de cobertura no abastecimento de água nas regiões atendidas. Já a coleta e tratamento de esgoto devem atingir 90% de cobertura até 2039 nas regiões do Xingu e Tapajós. Ao longo dos 40 anos de contrato, estão previstos mais de R$ 18,7 bilhões em investimentos - o maior aporte já realizado no setor de saneamento na Amazônia Legal.