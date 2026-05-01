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Economia

Avanço em ações de saneamento gera empregos e qualificação no Pará

Águas do Pará realizou mutirões de empregabilidade e absorveu mais da metade do quadro operacional público que atuava nos serviços de distribuição antes da concessão

O Liberal
fonte

A Águas do Pará já realizou 1.413 contratações e segue com oportunidades para mão de obra local (Divulgação)

A expansão das operações de saneamento no Pará, conduzida pela Águas do Pará em 96 municípios do Estado, tem impulsionado a criação de empregos e a qualificação profissional em diversas regiões do estado. Desde o início de sua atuação, a empresa promove ações de empregabilidade, fortalecendo o desenvolvimento local. Além de mutirões de empregabilidade, absorveu mais de 50% do quadro operacional público que atuava nos serviços de distribuição antes da concessão. 

As equipes da concessionária, com estrutura técnica robusta, distribuída entre a capital e o interior, são dedicadas à operação, manutenção, atendimento e ampliação dos sistemas, demandando formação contínua de profissionais para sustentar a expansão dos serviços.

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Segundo a empresa, nos primeiros meses de 2026, foram 364 admissões, sendo 195 em janeiro, 147 em fevereiro e 217 em março. No total, a Águas do Pará já realizou 1.413 contratações e segue com oportunidades para mão de obra local, com vagas para:

  • Agente de Saneamento
  • Operador de Estação de Tratamento de Água (ETA) / Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)
  • Técnico de Eletromecânica
  • Operador Multifuncional

Ainda de acordo com a empresa, a maioria das oportunidades está diretamente ligada à expansão da operação em campo. Atualmente, 75% das vagas abertas são para funções operacionais e técnicas, como manutenção, atendimento e operação de sistemas. Outros 16% são destinados a funções administrativas, evidenciando que o crescimento das equipes acompanha a ampliação da presença operacional da concessionária.

A concessionária avalia que o impacto na economia local é direto, pois a expansão prioriza a contratação de profissionais e fornecedores da própria região, fortalecendo a circulação de renda. Hoje, 81% dos colaboradores da empresa são do Pará, reforçando o papel do saneamento como vetor de oportunidade e desenvolvimento regional.

Novos Talentos Transformam o Saneamento no Pará

A técnica de laboratório Jamilly Maciel, há quatro meses na Águas do Pará, monitora a qualidade da água distribuída na capital. Ela analisa amostras para garantir que o abastecimento atenda aos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde. “Eu me interessei pela vaga porque, ao ajudar a garantir que essa água chegue com qualidade à casa das pessoas, sinto que também estou contribuindo para uma transformação que faz diferença na vida de muita gente”, afirma.

Em Mãe do Rio, a operadora de máquinas e equipamentos Iasmin da Silva encontrou uma nova oportunidade profissional. Desempregada antes da contratação, Iasmin realizou treinamentos intensos nos últimos 30 dias, focados em segurança e operação de retroescavadeira, marcando o início de sua trajetória em uma área técnica. “Estou feliz porque essa oportunidade apareceu em um momento em que eu estava precisando muito. Sempre gostei de dirigir caminhão e agora estou realizando um sonho”, conta.

No sudeste do estado, a expansão da operação abriu espaço para novas lideranças, como Bruno Araújo, supervisor de operações em Canaã dos Carajás. Natural de Xinguara, Bruno, de 29 anos, se mudou há seis meses e lidera uma frente estratégica em uma operação em fase inicial. Ele representa a nova geração de profissionais que cresce com o saneamento no Pará, ressaltando a responsabilidade e motivação de levar o serviço a cidades com pouco acesso histórico.

Para ele, o trabalho é desafiador, porque atua entre o operacional e o estratégico, em uma operação que está começando praticamente do zero. "Levar saneamento para uma cidade que historicamente teve pouco acesso a esse serviço é uma responsabilidade grande, mas também muito motivadora”, afirma.

Capacitação Contínua para Profissionais do Saneamento

O avanço da operação exige investimento contínuo em formação e qualificação profissional. Na Águas do Pará, as equipes passam por trilhas de integração, capacitação técnica e treinamentos operacionais. Estes são voltados à realidade do saneamento, preparando profissionais para atuar em uma estrutura essencial de longo prazo.

Adatiele de Souza, gerente de Recursos Humanos da concessionária, reforça: “Ampliando essa presença operacional no estado, a Águas do Pará movimenta não apenas obras e infraestrutura, mas também pessoas, renda e oportunidades". 

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