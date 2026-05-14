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Asfalto cede no meio da pista e interdita parcialmente trecho da BR-010, em Aurora do Pará

Equipes de manutenção foram acionadas para avaliar os danos e iniciar os trabalhos de recuperação da rodovia. Ainda não há previsão para a liberação total do trecho

O Liberal
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Problema afeta condutores da região (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Parte do asfalto em um trecho da rodovia BR-010 cedeu, em Aurora do Pará, e deixou o trânsito parcialmente interditado nesta quinta-feira (14). O problema ocorreu na altura do km 263.

Como alternativa, motoristas estão sendo orientados a utilizar um desvio por dentro da área urbana do município do interior paraense. Equipes de manutenção foram acionadas para avaliar os danos e iniciar os trabalhos de recuperação da rodovia.

A  Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no trecho. Ainda não há previsão para a liberação total do trecho. A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou mais informações sobre o caso aoo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A reportagem aguarda retorno. 

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