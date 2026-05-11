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Secretário de Ordem Pública de Belém é flagrado ao estacionar carro em vaga PCD

Um vídeo do caso circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (11/5) e mostra o momento em que Magalhães sai de uma farmácia e entra no automóvel

O Liberal
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O secretário executivo de Ordem Pública de Belém foi flagrado ao estacionar o carro em uma vaga destinada para Pessoa com Deficiência (Divulgação/ Redes Sociais)

O secretário executivo de Ordem Pública de Belém, João Vitor Magalhães, foi flagrado ao estacionar o carro em uma vaga destinada para Pessoa com Deficiência (PCD). Um vídeo do caso circulou nas redes sociais nesta segunda-feira (11/5) e mostra o momento em que Magalhães sai de uma farmácia e entra no automóvel.

No Instagram do secretário, internautas comentaram sobre a conduta de Vitor. “Esse secretário que viola leis de acessibilidade?”, perguntou um. “Secretário, é melhor assumir seu erro e pedir desculpa! Fica feio ficar apagando comentário e bloqueando a população que está questionando. Belém não tem ordem?”, disse outro.

Em nota, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (SEGBEL), informou que, após apuração dos fatos, “foi verificado que uma criança PCD estava entre os passageiros do veículo e possui direito ao uso da vaga reservada, conforme previsto na legislação vigente”.

A SEGBEL reforçou no comunicado que o uso irregular de vagas destinadas a pessoas com deficiência configura infração gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sujeita à aplicação de multa e remoção do veículo.

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