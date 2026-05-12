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Em Belém, Feira de Empregabilidade oferta 200 vagas de estágios e empregos

Empresas parceiras, palestras e ações de capacitação estarão reunidas para aproximar estudantes e comunidade das oportunidades do mercado de trabalho

O Liberal
fonte

Em Belém, a Feira de Empregabilidade contará com a participação de aproximadamente 12 empresas, que juntas disponibilizarão cerca de 200 vagas para estudantes e para a comunidade local (Freepok)

Em celebração ao mês do trabalho, comemorado em maio, a Wyden promove, entre os dias 18 e 22, a Feira de Empregabilidade 2026, uma iniciativa nacional que reforça o compromisso da instituição com a inserção profissional e o desenvolvimento de carreiras. Ao longo da semana, unidades em diferentes regiões do país abrirão suas portas para estudantes, egressos e a comunidade em geral, oferecendo oportunidades concretas de conexão com o mercado.

O cenário é favorável para quem busca uma colocação. Em 2025, o Brasil registrou a criação de cerca de 1,8 milhão de vagas formais de emprego, com crescimento em todos os setores da economia. Para o segundo semestre de 2026, áreas como serviços, tecnologia da informação, saúde, comércio, logística e construção civil seguem liderando a geração de oportunidades, impulsionadas pela digitalização e pela retomada econômica.

Com a participação de aproximadamente 100 empresas parceiras e a oferta de cerca de 7.500 vagas de emprego e estágio, a feira se consolida como um importante ponto de encontro entre talentos e recrutadores. A programação inclui processos seletivos, cadastramento de currículos, palestras com especialistas, oficinas práticas e orientações de carreira, ampliando as chances de empregabilidade dos participantes.

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Realizada em 13 unidades da Wyden, a ação acontecerá presencialmente, com atividades distribuídas em diferentes turnos para ampliar o acesso do público. Além das oportunidades profissionais, os visitantes poderão contar com suporte para construção de currículos, preparação para entrevistas e direcionamento de carreira, com o apoio de docentes e profissionais do mercado.

A transformação digital também influencia diretamente o perfil das vagas. Levantamentos recentes indicam que as oportunidades que exigem conhecimentos em inteligência artificial cresceram cerca de 65% no Brasil, consolidando a tecnologia como uma das principais competências demandadas pelas empresas. Hoje, cerca de 45% das vagas do setor de tecnologia já estão relacionadas à IA refletindo a rápida adoção dessas soluções em diferentes áreas.

Para o coordenador nacional de carreiras da Wyden, Kayque Ferraz Costa, a iniciativa acompanha essa transformação. “A Feira de Empregabilidade é um elo estratégico entre a formação acadêmica e as demandas reais do mercado. Estamos diante de um cenário em que competências digitais, especialmente ligadas à tecnologia e à inteligência artificial, tornam-se cada vez mais essenciais para a empregabilidade”, afirma.

Em Belém, na unidade Faci Wyden, a Feira de Empregabilidade contará com a participação de aproximadamente 12 empresas, que juntas disponibilizarão cerca de 200 vagas para estudantes e para a comunidade local. A programação inclui ainda atividades exclusivas, como palestras, oferta de cursos profissionalizantes, cursos de inglês, fotografia profissional e diversos prêmios para os alunos mais engajados, reforçando o compromisso da instituição com o desenvolvimento econômico e social da região.

De acordo com o gestor da unidade, Adriano Remor, a expectativa é de grande adesão do público local. “A feira representa uma oportunidade concreta de aproximação entre nossos alunos e o mercado da região. Além de facilitar o acesso às vagas, conseguimos preparar melhor os participantes para os desafios dos processos seletivos”, destaca

A Feira de Empregabilidade Wyden integra um conjunto de iniciativas voltadas à empregabilidade e ao fortalecimento da relação entre educação e mercado de trabalho, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados para os desafios contemporâneos.

Para se inscrever, é fácil, basta se inscrever pelo link: https://shre.ink/7KjK

 

Serviço -

Feira de Empregabilidade

Quando? 20 de maio de 2026

Que horas? 9h

Onde?  Faci Widen, localizada na travessa dos Tupinambás, nº 461, bairro da Batista Campos

Entrada: Gratuita

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