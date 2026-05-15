Semana S reúne mais de 43 mil inscritos em programação gratuita em Belém

A abertura oficial da Semana S 2026 ocorreu na noite desta sexta-feira (15), no Sesc Teatro Casa Isaura Campos, em Belém, reunindo empresários, trabalhadores do comércio e o público em geral em uma programação voltada à qualificação profissional, saúde, cultura e lazer. Promovida pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac no Pará, a iniciativa segue neste sábado (16) com mais de 150 atividades gratuitas espalhadas por diferentes pontos da capital paraense.

Durante a cerimônia de abertura, o presidente do Sistema Fecomércio Pará, Sebastião de Oliveira Campos, destacou que a proposta da Semana S surgiu dentro da Confederação Nacional do Comércio (CNC) com o objetivo de aproximar a população dos serviços oferecidos pelo Sesc e pelo Senac.

Ele explicou que muitas pessoas conhecem as instituições apenas pelo nome, sem compreender a dimensão do trabalho realizado nas áreas de educação profissional, assistência social e qualidade de vida. “A gente queria ter uma chance de mostrar o que fazemos. O Sesc cuida da qualidade de vida e do bem-estar da população trabalhadora, enquanto o Senac trabalha a qualificação e a capacitação profissional”, afirmou.

Campos ressaltou ainda o crescimento da adesão do público ao evento. De acordo com ele, enquanto a edição do ano passado registrou 22 mil inscritos, neste ano a programação já ultrapassava 43 mil inscrições antes mesmo do início oficial. “Nós estamos vendo que a população aderiu. É uma oportunidade para mostrar os cursos, os atendimentos e os serviços que oferecemos diariamente”, disse.

Sebastião de Oliveira Campos é presidente do Sistema Fecomércio Pará (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

A programação inclui cursos de capacitação em áreas como gastronomia, beleza, moda, panificação, tecnologia e comunicação, além de serviços de saúde, atendimentos odontológicos, atividades esportivas, oficinas culturais e apresentações artísticas. Grande parte das atividades ocorre gratuitamente, enquanto alguns serviços do Sesc possuem taxas simbólicas.

“Tem curso de cabeleireiro, manicure, DJ, locutor, costura, culinária. É importante porque as empresas precisam crescer e muita gente diz que o Pará não tem mão de obra qualificada. Nós queremos mostrar que tem, sim, e que o Senac está formando essas pessoas”, enfatizou o presidente da Fecomércio.

Programação cultural

Além das atividades formativas, a Semana S também conta com programação cultural gratuita na Praça Waldemar Henrique, espaço administrado pelo Sesc. Shows com artistas regionais e nacionais estão previstos para as noites de sexta e sábado. “A praça é do povo, mas o Sesc faz a manutenção, a segurança e a limpeza. A gente quer mostrar também esse trabalho”, acrescentou Campos.

Palestras

Um dos destaques da abertura foi a palestra do economista e jornalista Luís Artur Nogueira, que abordou o tema “Cenário Econômico — Desafios e Oportunidades para Empresários”. Em sua fala, ele defendeu uma visão mais otimista sobre o ambiente econômico brasileiro, apesar das instabilidades internacionais provocadas por guerras e crises geopolíticas.

“Eu espero que ao término da minha palestra todos saiam mais animados, porque o Brasil tem muita oportunidade. E essa oportunidade independe de quem ganha eleição ou de quem ganha Copa do Mundo”, afirmou.

O economista e jornalista Luís Artur Nogueira foi um dos palestrantes do evento (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

O economista também comentou os impactos dos conflitos internacionais sobre a economia global, especialmente no preço do petróleo e na inflação. Ele disse que guerras como os conflitos envolvendo Rússia e Ucrânia e as tensões no Oriente Médio acabam influenciando diretamente os juros e o crescimento econômico mundial.

Apesar do cenário internacional turbulento, Nogueira avaliou que o Brasil mantém potencial de crescimento, principalmente nos setores de comércio e serviços. “O mundo pode até crescer menos, mas não vai entrar em recessão. O problema é que o Brasil continua crescendo abaixo da média mundial praticamente todos os anos”, observou.

Evento continua no sábado

A programação da Semana S segue neste sábado (16), das 9h às 18h, nas unidades do Sesc Doca, Senac Serzedelo Corrêa e Senac Papaléo, além das atividades culturais na Praça Waldemar Henrique. As inscrições gratuitas podem ser realizadas pelo site oficial do evento.