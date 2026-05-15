Três tremores de terra são sentidos por moradores de Turucuí, dizem autoridades

Três tremores de terra em Tucuruí de baixas magnitudes foram registrados no Pará e sentidos diretamente pela população local na última semana, de acordo com dados oficiais divulgados por autoridades em sismologia nesta sexta-feira (15). Os abalos ocorreram no domingo (10) e na terça (12), com epicentros localizados nas proximidades do município paraense. As atividades foram detectadas pelo Observatório Sismológico da UnB, instituição responsável por integrar as análises da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), e têm origem em grandes pressões geológicas que atuam continuamente na crosta terrestre.

De acordo com o relatório da RSBR, tremores de terra de intensidade reduzida são classificados como ocorrências relativamente comuns em todo o território nacional, incluindo o estado do Pará. Movimentações subterrâneas dessa natureza costumam acontecer quase todas as semanas no Brasil, embora a grande maioria dos episódios não chegue a ser percebida pelos habitantes das cidades afetadas. Os eventos recentes na região chamaram a atenção do público por terem sido nitidamente sentidos pelos moradores locais, atingindo magnitudes que variaram entre 2.0 e 2.5.

Como funciona a Rede Sismográfica Brasileira

O trabalho de monitoramento da sismicidade em solo brasileiro é coordenado centralmente pelo Observatório Nacional (ON/MCTI), contando ainda com a cooperação e o apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM). A instituição monitora o país por meio de uma rede composta por quase 100 estações sismográficas distribuídas em posições estratégicas pelo território. A manutenção e operação técnica das bases sismográficas do sistema são divididas entre o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Obsis/UnB), o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) e o próprio Observatório Nacional (ON).

Histórico dos sismos registrados:

Domingo, 10/05/2026, às 5h49 : tremor com magnitude de 2.5

: tremor com magnitude de 2.5 Domingo, 10/05/2026, às 7h20 : tremor com magnitude de 2.4

: tremor com magnitude de 2.4 Terça-feira, 12/05/2026, às 11h47: tremor com magnitude de 2.0