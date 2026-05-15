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Três tremores de terra são sentidos por moradores de Turucuí, dizem autoridades

Abalos de baixa magnitude ocorreram na última semana e foram monitorados pela Rede Sismográfica Brasileira

Gabriel da Mota
fonte

Os abalos foram percebidos por moradores da região, segundo relatório divulgado nesta sexta (15) pelo Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) (Reprodução / RSBR)

Três tremores de terra em Tucuruí de baixas magnitudes foram registrados no Pará e sentidos diretamente pela população local na última semana, de acordo com dados oficiais divulgados por autoridades em sismologia nesta sexta-feira (15). Os abalos ocorreram no domingo (10) e na terça (12), com epicentros localizados nas proximidades do município paraense. As atividades foram detectadas pelo Observatório Sismológico da UnB, instituição responsável por integrar as análises da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), e têm origem em grandes pressões geológicas que atuam continuamente na crosta terrestre.

De acordo com o relatório da RSBR, tremores de terra de intensidade reduzida são classificados como ocorrências relativamente comuns em todo o território nacional, incluindo o estado do Pará. Movimentações subterrâneas dessa natureza costumam acontecer quase todas as semanas no Brasil, embora a grande maioria dos episódios não chegue a ser percebida pelos habitantes das cidades afetadas. Os eventos recentes na região chamaram a atenção do público por terem sido nitidamente sentidos pelos moradores locais, atingindo magnitudes que variaram entre 2.0 e 2.5.

Como funciona a Rede Sismográfica Brasileira

O trabalho de monitoramento da sismicidade em solo brasileiro é coordenado centralmente pelo Observatório Nacional (ON/MCTI), contando ainda com a cooperação e o apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM). A instituição monitora o país por meio de uma rede composta por quase 100 estações sismográficas distribuídas em posições estratégicas pelo território. A manutenção e operação técnica das bases sismográficas do sistema são divididas entre o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Obsis/UnB), o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) e o próprio Observatório Nacional (ON).

Histórico dos sismos registrados:

  • Domingo, 10/05/2026, às 5h49: tremor com magnitude de 2.5
  • Domingo, 10/05/2026, às 7h20: tremor com magnitude de 2.4
  • Terça-feira, 12/05/2026, às 11h47: tremor com magnitude de 2.0
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