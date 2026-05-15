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Dupla morre após confronto com a PM no bairro Caiçara, em Castanhal

Suspeitos tentaram fugir ao perceber a chegada das viaturas do 5º BPM; armas, drogas, colete balístico e motocicleta foram apreendidos durante a ação policial

O Liberal
fonte

Imagem meramente ilustrativa de sirene de polícia. (O Liberal/ Arquivo)

Na madrugada desta sexta-feira (15), uma ação da Polícia Militar terminou com dois homens mortos após confronto no bairro Caiçara, em Castanhal, no nordeste paraense.

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De acordo com informações do 5º BPM, os militares receberam denúncia de ameaça com arma de fogo na Rua Francisco Alves. Ao chegarem ao endereço indicado, equipes do Tático visualizaram dois suspeitos que, ao perceberem a presença das viaturas, fugiram pulando muros de residências vizinhas.

Durante as buscas na área, os policiais chegaram ao quintal de uma casa, onde houve confronto com um homem ainda não identificado. No local, foram apreendidas uma pistola calibre .40 e uma arma de fabricação caseira calibre .22.

Ainda segundo a PM, dois suspeitos foram atingidos durante a troca de tiros, socorridos e encaminhados para a UPA 24 Horas de Castanhal, mas não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade de saúde.

As diligências continuaram e as guarnições retornaram à primeira residência de onde os suspeitos haviam fugido inicialmente. No imóvel, foram encontrados um colete balístico, entorpecentes, um aparelho celular e uma motocicleta.

Os homens foram identificados por familiares como E. S. Freitas e T. N. da Silva. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do Centro de Castanhal, onde o caso segue sendo investigado.

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