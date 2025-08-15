Dupla morre após ação policial em Igarapé-Açu

Nalielson Monteiro dos Santos, de 35 anos, e Lairton Monteiro de Almeida, 25, morreram após uma ação policial nesta sexta-feira (15/8). De acordo com a Polícia Militar, um Disque-Denúncia apontou que os suspeitos estavam ameaçando moradores e vendendo drogas.

Com isso, os militares se deslocaram até o local para verificar a informação recebida. Conforme a PM, Nalielson e Lairton viram os agentes se aproximando e atiraram contra os policiais.

A PM reagiu e baleou a dupla. Os suspeitos chegaram a ser socorridos até o Hospital Municipal de Igarapé-Açu. No entanto, nenhum deles sobreviveu aos ferimentos e tiveram as mortes confirmadas na unidade de saúde.

Em posse de Nalielson e Lairton, a polícia encontrou três armas de fogo, duas de calibre 28 e outra de calibre 36. A PM também achou 80 gramas de oxi e 32 gramas de cocaína com os suspeitos.

O material foi apreendido e apresentado à Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.