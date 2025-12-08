Capa Jornal Amazônia
Estivador portuário morre após carreta tombar sobre ele em Porto de Vila do Conde

O acidente ocorreu na noite de domingo (7).

O Liberal
fonte

Estivador portuário morre após carreta tombar sobre ele em Porto de Vila do Conde. (Foto: Redes Sociais)

Um homem que trabalhava como estivador portuário morreu soterrado em um acidente registrado no Porto de Vila do Conde, em Barcarena, na noite de domingo (7). Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima foi identificada como Ivan Mendes Evangelista. Ele atuava como arrumador quando uma carreta carregada de caulim tombou durante o descarregamento e acabou o atingindo.

Os relatos da PC são que a caçamba teria se desprendido de um guindaste no momento em que ocorria o descarregamento no porto. O trabalhador estava próximo e não conseguiu se afastar a tempo, sendo atingido. Os demais trabalhadores que estavam no local não conseguiram ajudar a vítima, que teria morrido na hora. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o acidente ocorreu e as testemunhas tentam acionar ajuda para socorrer Ivan, que ficou esmagado debaixo da caçamba com caulim.

Equipes de atendimento foram acionadas para a ocorrência. “O Corpo de Bombeiros Militar informa que a vítima soterrada foi retirada já sem vida. O corpo ficou à disposição da Polícia Científica para os procedimentos legais”, comunicou o CBM.

As circunstâncias do acidente permanecem em investigação. “A Polícia Civil informa que o caso foi registrado na Delegacia de Vila dos Cabanos. A vítima foi identificada como Ivan Mendes Evangelista, que morreu após ser atingido por uma caçamba que se desprendeu de um guindaste. O proprietário do caminhão foi conduzido à Delegacia e segue à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para esclarecer as circunstâncias do acidente”, comunicou.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento dos responsáveis pelo porto onde o acidente ocorreu e aguarda o retorno.

