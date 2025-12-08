Bombeiros resgatam tripulantes de embarcação à deriva no litoral de Salinópolis

Três tripulantes de uma embarcação que estava à deriva no litoral de Salinópolis, nordeste do estado, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) na tarde de domingo (7/12). Segundo o CBMPA, o barco havia sofrido pane no motor enquanto navegava próximo à Praia da Marieta, deixando os ocupantes sem controle da rota em pleno mar aberto.

Assim que o Corpo de Bombeiros soube do caso, uma equipe especializada em salvamentos aquáticos se deslocou até a embarcação, que se tratava de uma Flex Boat, para prestar ajuda.

De acordo com o CBMPA, os militares verificaram que os três tripulantes — entre eles Geovani Ferreira dos Santos, 47 anos, morador do Porto Grande — estavam ilesos, porém impossibilitados de manobrar a embarcação. Os agentes garantiram o reboque da embarcação até o Porto Grande, garantindo que chegassem em segurança.

Um dos tripulantes resgatados gravou um vídeo e agradeceu o trabalho dos bombeiros. “Sendo resgatado pelo bombeiro. (...) Só agradecer o pessoal, se não fosse por eles não estava aqui ainda”, disse o homem.