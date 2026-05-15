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Com 1,8 mil policiais nas ruas, PM deflagra nova fase da Operação “Fim de Linha” no Pará

Ação ocorre simultaneamente nos 144 municípios, com bloqueios, rondas reforçadas e fiscalização rigorosa durante a “Tolerância Zero”

O Liberal

Com 1.800 policiais nas ruas, a Polícia Militar iniciou nesta sexta-feira (15) mais uma edição da Operação “Fim de Linha”, voltada para reforçar o enfrentamento à criminalidade em todo o Pará. O efetivo foi distribuído em diferentes modalidades de policiamento, rondas ostensivas, barreiras, patrulhamento móvel e ações de abordagem, que começaram de forma simultânea nos 144 municípios do estado.

Em Belém, equipes de vários batalhões se reuniram em frente ao Hangar, no bairro do Souza, de onde partiram para as áreas mapeadas como mais críticas. A operação deve seguir por dois dias ininterruptos, com ações coordenadas pelas 15 regionais de policiamento. Segundo o coronel Giorgio Mariúba, chefe do Departamento Geral de Operações, o foco é ampliar a presença policial e dar resposta rápida às ocorrências durante o período.

Serão realizados bloqueios de fiscalização com  barreiras de até 1 hora em grandes corredores e áreas sensíveis com foco na prevenção de ocorrências de crimes contra pessoas e patrimônio. As unidades irão realizar incursões para retirar armas, drogas e foragidos de circulação. No período de 22h às 5h acontecerá a “Tolerância Zero”, fiscalização maciça em bares e casas de show contra presença de menores, poluição sonora e irregularidades.

Na capital

Em Belém, na área do Comando de Policiamento da Capital I (CPC I), uma das unidades que estará nas ruas é a do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), reforça o comandante do batalhão, tenente-coronel Diego Freitas. 

“O objetivo desta operação é reduzir ainda mais os índices de roubos, furtos e crimes violentos letais intencionais. A população poderá notar o aumento do policiamento, pois policiais que atuam na área administrativa foram convocados para participar desta importante operação, que esperamos que seja um sucesso. Acreditamos que esta operação demonstra a grande preocupação do Estado e da governadora Hana  com a segurança pública, com a segurança dos cidadãos que residem no estado do Pará, não apenas na capital, mas em todos os 144 municípios”, salientou.

Reforço 

Equipes especializadas vão ampliar rondas e abordagens em comunidades de difícil acesso. O foco é apreender armamento, desmontar pontos de tráfico e recapturar procurados pela Justiça. A “Fim de Linha” segue até sábado, 16, e integra a estratégia da PMPA para fechar o cerco ao crime organizado e proteger mulheres em situação de vulnerabilidade.

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