UFPA lança cinco processos seletivos especiais com mais de 1,7 mil vagas em graduação

A Universidade Federal do Pará publicou nesta sexta-feira (15) cinco editais de processos seletivos especiais que, juntos, ofertam mais de 1,7 mil vagas em cursos presenciais de graduação em diferentes campi do estado. As seleções foram aprovadas pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) e contemplam públicos como professores da rede pública, povos indígenas, comunidades quilombolas, assentados da reforma agrária, migrantes em situação de vulnerabilidade e estudantes da própria instituição.

Os editais publicados são referentes aos processos Prilei 2026, Pronera/Incra 2026, Moba 2027, Mobaf 2027 e Migre 2027. De acordo com a universidade, a iniciativa fortalece políticas de democratização do acesso ao ensino superior e amplia ações afirmativas voltadas a grupos historicamente excluídos da universidade pública.

Entre os processos lançados, o Prilei 2026 oferta 160 vagas distribuídas em quatro cursos: Licenciatura em Química, nos municípios de Capanema e Breves; Licenciatura em Ciências Biológicas, em Cametá; e Pedagogia, em Tucuruí. O programa é voltado prioritariamente para professores da educação básica em exercício na rede pública que ainda não possuem formação na área em que atuam. Em caráter complementar, também poderão participar estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2020 e 2025, mediante compromisso de residência docente com bolsa pelo período de um ano.

Já o Processo Seletivo Especial Pronera/Incra 2026 oferece outras 160 vagas em cursos realizados no regime de Pedagogia da Alternância. As oportunidades são para Bacharelado em Direito, Licenciatura em Geografia e Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária. O público-alvo inclui assentados da reforma agrária, agricultores familiares, remanescentes de quilombos cadastrados pelo Incra e educadores que atuam junto às famílias beneficiárias do programa. A seleção ocorrerá por meio de redação e memorial descritivo.

O maior dos cinco editais é o Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica (Moba) 2027, que disponibiliza 832 vagas em aproximadamente 165 ofertas de cursos. As oportunidades são divididas entre a modalidade interna, destinada a estudantes ativos da UFPA, e a modalidade externa, aberta a alunos de outras instituições de ensino superior, portadores de diploma e candidatos com vaga prescrita. A seleção será feita por prova objetiva com 40 questões de múltipla escolha.

Também voltado para estudantes já vinculados à universidade, o Processo Seletivo à Mobilidade Acadêmica Afirmativa (Mobaf) 2027 oferta 424 vagas exclusivas para discentes indígenas e quilombolas que ingressaram na UFPA por meio de processo seletivo especial. A seleção será realizada por prova de redação em Língua Portuguesa.

Completa o pacote o Processo Seletivo Especial Migre 2027, que oferece 171 vagas suplementares destinadas a imigrantes, refugiados, asilados, apátridas, pessoas com visto humanitário e vítimas de tráfico humano em situação de vulnerabilidade socioeconômica. As vagas estão distribuídas entre bacharelados, licenciaturas e cursos tecnológicos nos onze campi da universidade. O processo seletivo contará com análise documental e, em alguns casos, entrevista.

Segundo o reitor da UFPA, Gilmar Pereira da Silva, as iniciativas reforçam o compromisso da instituição com a inclusão social e a ampliação do acesso ao ensino superior público. “A UFPA entende que democratizar o ensino superior é, ao mesmo tempo, abrir as portas da Universidade e garantir que os sujeitos historicamente alijados desse direito encontrem condições reais de ingresso, permanência e formação”, afirmou.

As provas dos processos Moba, Mobaf e Migre serão aplicadas em dez municípios paraenses: Abaetetuba, Altamira, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Castanhal, Salinópolis, Soure e Tucuruí. No caso do Migre, também haverá aplicação em Ananindeua.

Todos os editais, calendários e informações sobre inscrições estão disponíveis no portal do Centro de Processos Seletivos (CEPS) da UFPA.