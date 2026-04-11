Miss Bumbum é criticada após ensaio sensual em livraria; veja!

A influenciadora Kerolay Chaves, de 24 anos, detentora do título de Miss Bumbum, tornou-se alvo de críticas nas redes sociais. A repercussão aconteceu após a publicação de fotos em uma livraria no Rio de Janeiro, onde foi acusada de criar conteúdo e rotulada como "mulher gostosa e burra".

De acordo com Kerolay, as reações vieram acompanhadas de ataques diretos. Os comentários reforçaram estereótipos ligados ao título de Miss Bumbum, com insinuações de que ela seria "apenas um corpo bonito" e sem inteligência.

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Entenda a situação

Kerolay Chaves relatou que a situação começou de forma simples. Ela havia ido a uma livraria no Rio de Janeiro, após sair da academia, para procurar um livro específico. No local, a influenciadora aproveitou para registrar algumas fotos.

A influenciadora explicou que sua intenção não era apenas produzir conteúdo. "Eu estava saindo da academia e fui direto para a livraria porque queria um livro que estava procurando. Como já estava ali, aproveitei para tirar algumas fotos também", afirmou. Veja algumas das fotos:

(Imagem: Reprodução/ Instagram)

Repercussão e rótulos

Os comentários nas redes sociais reforçaram o tipo de julgamento que a influenciadora costuma enfrentar. Entre as mensagens, destacam-se: "Foi na livraria só pra tirar foto", disse um seguidor; "Não deve nem ler, só veio fazer conteúdo", comentou outro e "Com esse título de Miss Bumbum não dá pra esperar outra coisa", escreveu um internauta.

A influenciadora também recebeu críticas sobre sua vestimenta. Um internauta comentou: "Não bastava as mulheres andarem em academias semi nuas, agora em bibliotecas também… sem noção".

Kerolay Chaves pontuou que as críticas transcenderam a situação específica. Elas passaram a atingir sua imagem de forma mais ampla.

Julgamento recorrente

A influenciadora afirmou que o episódio na livraria reflete um julgamento recorrente. Mulheres com determinado tipo de corpo, segundo ela, são rotuladas de forma automática. "Não é só sobre esse caso. Existe essa ideia de que, quando a mulher tem um corpo mais marcado, principalmente o bumbum, ela não pode ser inteligente ou ter outros interesses", relatou.

Ela destacou que essa associação entre aparência e ausência de inteligência é comum. "É um rótulo que sempre aparece, como se aparência e inteligência não pudessem caminhar juntas", concluiu Kerolay Chaves.