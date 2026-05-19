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Operação Escudo Feminino II prende 41 agressores em dois dias no Pará, aponta Segup

As equipes de segurança também realizaram mais de mil atendimentos a mulheres em situação de vulnerabilidade em 85 municípios do Pará

O Liberal
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Ação mobilizou cerca de 900 agentes de segurança pública e realizou mais de mil atendimentos em dois dias (Foto: Bruno Cecim | Ag. Pará)

No Pará, 41 agressores foram presos em flagrante em apenas dois dias de ações da operação Escudo Feminino II, que foi lançada na última segunda-feira (18). O balanço foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) no final da tarde desta terça-feira (19). As equipes de segurança também realizaram mais de mil atendimentos a mulheres em situação de vulnerabilidade em 85 municípios do Pará. 

E ainda, foram ainda fiscalizadas 570 medidas protetivas e registradas 138 ocorrências, atendidas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). Também foram apreendidas três armas de fogo. Coordenada pela Segup, a força-tarefa intensificou fiscalizações, apuração de denúncias e medidas de proteção em diferentes regiões do Estado. A operação mobilizou cerca de 900 agentes das forças de segurança pública.

Operação integrada

A operação ocorreu simultaneamente nas 16 Regiões Integradas de Segurança Pública, com reforço das ações nas Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam), ampliação do atendimento pelo número 190 e acompanhamento de mulheres com medidas protetivas vigentes. A ação também contou com o emprego das lanchas rosas em Belém e no município de Breves, fortalecendo o atendimento especializado às populações ribeirinhas e ampliando o alcance das equipes de segurança.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Ed-Lin Anselmo, destaca que o esforço conjunto entre os órgãos estaduais fortalece a resposta rápida às vítimas e amplia a presença das forças de segurança nos municípios. “A integração das forças de segurança tem impacto direto na proteção das mulheres paraenses. Vamos continuar ampliando ações preventivas, fortalecendo o atendimento às vítimas e aprimorando ferramentas que garantam respostas rápidas e eficazes”, destacou.

Tecnologia 

Durante a operação, também foram intensificadas as orientações sobre a plataforma “SOS Mulher - Proteção Sem Palavras”, lançada em abril deste ano. A ferramenta permite atendimento ágil por meio da integração direta com o número 190. 

Com cadastro prévio no site da segup (segup.pa.gov.br), a mulher passa a ser identificada automaticamente ao acionar o serviço de emergência, mesmo sem precisar se comunicar verbalmente. A tecnologia permite ainda o monitoramento em tempo real da localização da vítima, garantindo o envio imediato das equipes ao local da ocorrência

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