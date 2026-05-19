Operação Escudo Feminino II prende 41 agressores em dois dias no Pará, aponta Segup

No Pará, 41 agressores foram presos em flagrante em apenas dois dias de ações da operação Escudo Feminino II, que foi lançada na última segunda-feira (18). O balanço foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) no final da tarde desta terça-feira (19). As equipes de segurança também realizaram mais de mil atendimentos a mulheres em situação de vulnerabilidade em 85 municípios do Pará.

E ainda, foram ainda fiscalizadas 570 medidas protetivas e registradas 138 ocorrências, atendidas pelo Centro Integrado de Operações (Ciop). Também foram apreendidas três armas de fogo. Coordenada pela Segup, a força-tarefa intensificou fiscalizações, apuração de denúncias e medidas de proteção em diferentes regiões do Estado. A operação mobilizou cerca de 900 agentes das forças de segurança pública.

Operação integrada

A operação ocorreu simultaneamente nas 16 Regiões Integradas de Segurança Pública, com reforço das ações nas Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam), ampliação do atendimento pelo número 190 e acompanhamento de mulheres com medidas protetivas vigentes. A ação também contou com o emprego das lanchas rosas em Belém e no município de Breves, fortalecendo o atendimento especializado às populações ribeirinhas e ampliando o alcance das equipes de segurança.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Coronel Ed-Lin Anselmo, destaca que o esforço conjunto entre os órgãos estaduais fortalece a resposta rápida às vítimas e amplia a presença das forças de segurança nos municípios. “A integração das forças de segurança tem impacto direto na proteção das mulheres paraenses. Vamos continuar ampliando ações preventivas, fortalecendo o atendimento às vítimas e aprimorando ferramentas que garantam respostas rápidas e eficazes”, destacou.

Tecnologia

Durante a operação, também foram intensificadas as orientações sobre a plataforma “SOS Mulher - Proteção Sem Palavras”, lançada em abril deste ano. A ferramenta permite atendimento ágil por meio da integração direta com o número 190.

Com cadastro prévio no site da segup (segup.pa.gov.br), a mulher passa a ser identificada automaticamente ao acionar o serviço de emergência, mesmo sem precisar se comunicar verbalmente. A tecnologia permite ainda o monitoramento em tempo real da localização da vítima, garantindo o envio imediato das equipes ao local da ocorrência