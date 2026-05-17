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Feirante e servidora da prefeitura se desentendem durante fiscalização em feira de Icoaraci

O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (15); briga foi registrada por pessoas que estavam no local e presenciaram a cena

O Liberal
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De acordo com informações repassadas à reportagem, o feirante estaria atuando de forma irregular dentro da feira (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma confusão registrada na Feira da 8 de Maio, em Icoaraci, distrito de Belém, envolveu um feirante e uma servidora responsável pelo ordenamento do espaço. O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (15). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da discussão e da tensão no local.

De acordo com informações repassadas à reportagem, o feirante estaria atuando de forma irregular dentro da feira e teria sido alvo de uma ação de fiscalização e organização realizada pela equipe responsável pelo ordenamento. 

Ainda segundo os relatos, existe um limite de barracas permitido por feirante no espaço, o que também estaria sendo descumprido. A situação teria se agravado após o início da fiscalização. Conforme as informações obtidas, o homem não teria aceitado as orientações e passou a ameaçar a servidora. 

Em um dos momentos da confusão, ele teria puxado o celular do funcionário durante a discussão. Ainda segundo os relatos, a servidora já teria registrado boletins de ocorrência contra o feirante por causa das ameaças. 

Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), confirmou que o caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (15), na feira da 8 de maio, em Icoaraci. O feirante, que atuava de forma irregular, utilizando seis barracas que não estavam cadastradas, já havia sido orientado pela Sedcon a procurar a Secretaria e fazer a devida regularização dos equipamentos. 

“O feirante já havia procurado a Secretaria para iniciar o processo de regularização, mas na tarde de sexta-feira, ao ser abordado pela fiscal da Sedcon que estava na feira da 8 de maio, reagiu com truculência e chegou a puxar o celular das mãos da fiscal em serviço”, detalha a Sedcon.

A secretaria informa ainda que diante da reação violenta e desmedida, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico irá indeferir o pedido de regularização dos equipamentos do referido feirante, por ele ter desacatado um funcionário público em pleno exercício da função”.

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