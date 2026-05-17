Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Belém chevron right

Pabllo Vittar faz show eletrizante e agita multidão na praça Waldemar Henrique, em Belém

O público lotou a praça desde as primeiras horas da noite, que também contou com apresentações de Gang do Eletro, e Carabao

Gabriel Pires
fonte

Em noite histórica, Pabllo Vittar lota praça e celebra 10 anos de carreira em Belém (Foto: Reprodução / Redes sociais / Fecomércio Pará)

Em meio a uma multidão de fãs, Pabllo Vittar embalou a Praça Waldemar Henrique na noite desta quinta-feira (16), em Belém. A cantora foi a atração mais aguardada da programação cultural da Semana S do Comércio 2026. O público lotou a praça desde as primeiras horas da noite, que também contou com apresentações de Gang do Eletro, e Carabao.

Um dos momentos eletrizantes da apresentação foi quando a cantora desceu do palco e ficou junto do público, na grade, cantando "Amor de Que", junto dos fãs. Após o show, Vittar compartilhou o momento nas redes socias e na legenda escreveu "Te amo, Belém". 

Ao longo da apresentação, Pabllo Vittar cantou sucessos como “Bandida”, “Open Bar”, “Ai Ai Ai Mega Príncipe” e “Rajadão”. Outro momento animado foi quando, em sintonia total com a plateia, a artista puxou o grito de “endoida, c*r*lho!”, agitando os fãs.

A apresentação fez parte da turnê “10 Anos de Carreira”. A Semana S do Comércio, iniciativa nacional promovida pelo Sistema Comércio, concentrou em Belém dois dias de programação especial, nos dias 15 e 16 de maio, reunindo milhares de pessoas em atividades culturais e gratuitas.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

pabllo vittar

show

praça waldemar henrique
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

De mãe para filha

De erveiras a cozinheiras: mães e filhas fortalecem tradições em negócios no Ver-o-Peso

Laços familiares transformam ensinamentos do dia a dia em parceria de trabalho e fonte de renda em Belém

10.05.26 8h00

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Prefeitura de Belém não dá resposta para moradores, após quase um mês do transbordo do igarapé

09.05.26 17h39

Festivais de tortas

Tendência nas redes sociais, festivais de tortas conquistam público em Belém

Eventos reúnem variedade de sabores, atraem filas e ampliam experiências gastronômicas na capital

03.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

LOTOU!

Pabllo Vittar faz show eletrizante e agita multidão na praça Waldemar Henrique, em Belém

O público lotou a praça desde as primeiras horas da noite, que também contou com apresentações de Gang do Eletro, e Carabao

17.05.26 10h40

LONGA ESPERA

Entre promessas e enchentes, moradores do 'Mata Fome' ameaçam novo protesto em Belém

Comunidades da Pratinha, Tapanã, Parque Verde e Cabanagem cobram início imediato das obras de macrodrenagem e afirmam que podem voltar a interditar a rodovia Arthur Bernardes

17.05.26 8h00

INCLUSÃO

Famílias de crianças autistas defendem mais espaços inclusivos após inauguração de praça em Belém

Projeto piloto do Governo do Pará no bairro do Guamá é visto como avanço na inclusão, mas especialistas e mães apontam dificuldades no acesso à saúde, educação e acolhimento social

17.05.26 8h00

À BEIRA DO COLAPSO

Crise no PSM da 14, em Belém: falta de neurocirurgia causou quatro mortes, diz associação

Já o relatório do CRM-PA aponta ausência de especialistas, precariedade estrutural, falta de insumos e pacientes aguardando atendimento por dias

16.05.26 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda