Pabllo Vittar faz show eletrizante e agita multidão na praça Waldemar Henrique, em Belém

Em meio a uma multidão de fãs, Pabllo Vittar embalou a Praça Waldemar Henrique na noite desta quinta-feira (16), em Belém. A cantora foi a atração mais aguardada da programação cultural da Semana S do Comércio 2026. O público lotou a praça desde as primeiras horas da noite, que também contou com apresentações de Gang do Eletro, e Carabao.

Um dos momentos eletrizantes da apresentação foi quando a cantora desceu do palco e ficou junto do público, na grade, cantando "Amor de Que", junto dos fãs. Após o show, Vittar compartilhou o momento nas redes socias e na legenda escreveu "Te amo, Belém".

Ao longo da apresentação, Pabllo Vittar cantou sucessos como “Bandida”, “Open Bar”, “Ai Ai Ai Mega Príncipe” e “Rajadão”. Outro momento animado foi quando, em sintonia total com a plateia, a artista puxou o grito de “endoida, c*r*lho!”, agitando os fãs.

A apresentação fez parte da turnê “10 Anos de Carreira”. A Semana S do Comércio, iniciativa nacional promovida pelo Sistema Comércio, concentrou em Belém dois dias de programação especial, nos dias 15 e 16 de maio, reunindo milhares de pessoas em atividades culturais e gratuitas.