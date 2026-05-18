Ponte desaba no antigo trapiche de Icoaraci, em Belém

O desabamento da ponte metálica do antigo Trapiche de Icoaraci causou susto entre trabalhadores na noite deste domingo (17), em Belém. A estrutura, utilizada como acesso às embarcações, cedeu por volta das 20h e provocou um forte estrondo na área. Segundo nota enviada pela Prefeitura de Belém nesta segunda-feira (18), não há registro de feridos.

"A Prefeitura de Belém informa que a rampa de acesso ao flutuante cedeu no fim da noite do último domingo (17). Não houve vítimas e a área foi isolada. Equipes técnicas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) irão realizar avaliação técnica e, posteriormente, providenciar os reparos necessários na estrutura", comunicou.

O órgão ainda esclareceu que o antigo trapiche tem funcionado apenas como ponto de apoio para embarcações fora de linha. "Atualmente, o Terminal Hidroviário de Icoaraci concentra o maior fluxo de embarque e desembarque", reforçou.

Segundo informações preliminares, a ponte de ferro desabou de forma repentina. Pessoas que estavam próximas ao local relataram momentos de tensão após ouvirem o barulho da queda da estrutura. Após o incidente, equipes da Defesa Civil e da Guarda Municipal estiveram no trapiche para isolar a área e impedir a circulação de pessoas, evitando novos acidentes.

Uma equipe da subprefeitura de Icoaraci seria enviada ao local para avaliar os danos provocados pelo desabamento. Os trabalhos de vistoria começam ainda nesta segunda-feira, com análise da estrutura para verificar as condições de segurança e a possibilidade de retomada do acesso às embarcações.

O trapiche é considerado um dos principais pontos de embarque para as ilhas de Belém, sendo utilizado diariamente por barqueiros, comerciantes e turistas que circulam pelo distrito. As causas do desabamento ainda serão investigadas pelas autoridades.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Artran, Capitania dos Portos e aguarda o retorno.