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'Muito seguro': Piloto de avião que caiu em Benevides construiu aeronave com motor de carro

Altevir Edson de Alencar, de 72 anos, afirmou em vídeo divulgado pela filha que fabricou 90% do monomotor experimental; aeronave caiu após possível colisão com urubu

O Liberal
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'Muito seguro' Piloto de avião que caiu em Benevides construiu aeronave com motor de carro. (Reprodução/ redes sociais)

O avião de pequeno porte que caiu em uma área de mata na zona rural de Benevides, na Região Metropolitana de Belém, foi construído pelo próprio piloto da aeronave, o idoso Altevir Edson de Alencar, de 72 anos. O monomotor utilizava um motor de carro modelo Honda Fit e, segundo o piloto, cerca de 90% da aeronave foi fabricada por ele mesmo.

A informação ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo publicado nas redes sociais pela filha de Altevir no último dia 7 de maio. Nas imagens, o piloto aparece relatando que tinha o sonho de pilotar desde a infância e que decidiu construir o próprio avião por não ter condições financeiras de comprar uma aeronave.

“Desde criança, eu tinha o sonho de ser piloto de avião. Como não tinha condições financeiras, parti para o paraquedismo. Fiz curso de paraquedismo em São Paulo, em Boituva. Ainda hoje sou paraquedista. Como eu não tinha condições de comprar um avião, eu comprei o material e fabriquei noventa por cento desse aqui”, afirmou.

No vídeo, Altevir também diz que a aeronave estava regularizada e homologada. “Hoje, ele está pronto, documentado, homologado. Eu vou para qualquer canto com ele. Um avião muito seguro”, declarou.

O piloto contou ainda que havia realizado recentemente um voo com a filha, Daniela, sobre áreas de Santa Izabel do Pará e da ilha de Mosqueiro. Segundo ele, a aeronave apresentava bom desempenho durante o trajeto.

“Mostrei para ela que o avião é silencioso, não tem vibração, não tem nada para corrigir. E está todo perfeito. É um sonho realizado. Hoje estou com 72 anos e faz 15 anos que eu realizei esse sonho. Estou satisfeito”, disse.

Avião caiu na sexta-feira (15) em Benevides

O monomotor de matrícula PU-BDZ, que possuía a inscrição “Experimental” na lateral, caiu na manhã de sexta-feira (15), dentro de uma fazenda pertencente à empresa Polimix, em uma área rural de Benevides. Segundo o próprio piloto, a aeronave teria colidido com um urubu durante o voo, o que pode ter provocado o acidente.

Após a queda, Altevir saiu caminhando pela mata em busca de ajuda, mas acabou se perdendo. Ele foi encontrado com vida na manhã deste sábado (16), após cerca de 30 horas desaparecido, durante uma operação de buscas que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, policiais militares e familiares.

Ainda na sexta-feira (15), a Força Aérea Brasileira informou, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que investigadores do Seripa I, sediado em Belém, foram acionados para apurar as circunstâncias do acidente.

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