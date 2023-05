Mais Médicos: Pará é o segundo estado com maior número de vagas do Brasil

Das 5.970 vagas para a nova edição do programa Mais Médicos, do Governo Federal, 590 vagas (quase 10% do total) são destinadas ao Pará. Com isso, o estado é o segundo com maior quantidade de vagas disponíveis, ficando atrás apenas de São Paulo, que poderá contratar 1.028 profissionais. A região Norte terá um total de 1.471 vagas, sendo também a segunda com mais oportunidades. Para se inscrever, é necessário acessar o site até o dia 31 de maio.

O programa vai beneficiar 121 dos 144 municípios paraenses. Das 590 vagas do Pará, 79 estão na Região Metropolitana de Belém, sendo que a capital terá 62 vagas. Santa Bárbara do Pará não foi contemplada. Outros municípios que estão entre os cinco com mais vagas são Santarém (32), Marabá (20), Portel (19) e Viseu (16).

Mais de 8 mil profissionais atuam no programa Mais Médicos. O novo edital é para recomposição de vagas ociosas dos últimos quatro anos, além de 1 mil vagas novas para a Amazônia Legal. Cerca de 45% das vagas estão em regiões de vulnerabilidade social e historicamente com dificuldade de provimento de profissionais. Em todo o Brasil, 1.994 municípios serão contemplados e 96 milhões de brasileiros serão atendidos. Os novos profissionais vão começar a atuar até o final de junho.

Em 2023, 117 médicos foram convocados para atuar em Distritos Sanitários Indígenas (DSEIS), inclusive no território Yanomami que se encontra em situação de emergência sanitária. A expectativa do Governo Federal é de chegar até o final de 2023 com 28 mil profissionais do Mais Médicos atendendo em todo o país, principalmente nas áreas de extrema pobreza. Na nova edição do programa, os médicos brasileiros serão priorizados com incentivos. O valor base da bolsa é de R$ 12.386,50 e pode receber acréscimos, como consta no edital do programa.

Como é a remuneração do novo Mais Médicos

Para aumentar o tempo de permanência no programa, sobretudo em áreas mais vulneráveis e de difícil acesso, historicamente marcadas com a falta de médicos. Uma novidade é a oportunidade de especialização em Medicina de Família e Comunidade e mestrado em Saúde da Família. Levantamento do Ministério da Saúde aponta que 41% dos participantes do programa desistem em busca de capacitação e qualificação.

Também haverá incentivos proporcionais ao valor da bolsa pela permanência no programa e atuação em regiões de vulnerabilidade. Médicos alocados nessas regiões, ao permanecerem por 48 meses no programa, poderão receber incentivo de R$ 120 mil – equivalente a 20% do total recebido no período. Para atrair médicos formados com auxílio do Financiamento Estudantil (FIES), esses profissionais, de acordo com critérios de localidade, tempo de atuação e valor da dívida, poderão receber até R$ 475 mil de incentivos.

Mulheres que se tornarem mães durante o período de atuação no programa, terão direito a licença maternidade de seis meses, com complemento do valor pago pelo INSS para alcançar o valor da bolsa do Mais Médicos. O mesmo benefício se estenderá aos médicos que se tornarem pais, com direito a 20 dias de licença. O tempo de atuação dos profissionais aumentou de três para quatro anos, podendo ser prorrogáveis por igual período.

VAGAS DO MAIS MÉDICOS NO BRASIL: 5.970

SUDESTE: 1.787

Espírito Santo: 135

Minas Gerais: 371

Rio de Janeiro: 253

São Paulo: 1.028

NORTE: 1.471

Acre: 56

Amapá: 67

Amazonas: 475

Pará: 590

Rondônia: 73

Roraima: 164

Tocantins: 46

NORDESTE: 1.250

Alagoas: 35

Bahia: 278

Ceará: 307

Maranhão: 246

Paraíba: 53

Pernambuco: 166

Piauí: 66

Rio Grande do Norte: 70

Sergipe: 29

SUL: 1.079

Paraná: 327

Rio Grande do Sul: 541

Santa Catarina: 211

CENTRO-OESTE: 383

Distrito Federal: 52

Mato Grosso: 91

Mato Grosso do Sul: 52

Goiás: 188

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE

VAGAS NO PARÁ POR MUNICÍPIO

Abaetetuba 11 Acará 7 Afuá 12 Água Azul do Norte 2 Alenquer 5 Almeirim 2 Altamira 4 Anajás 7 Ananindeua 6 Anapu 6 Augusto Corrêa 3 Aurora do Pará 3 Aveiro 4 Bagre 7 Baião 10 Barcarena 1 Belém 62 Belterra 2 Benevides 1 Bonito 1 Bragança 7 Brejo Grande do Araguaia 1 Breu Branco 4 Breves 15 Bujaru 4 Cachoeira do Arari 7 Cachoeira do Piriá 4 Cametá 7 Capanema 1 Capitão Poço 1 Castanhal 7 Chaves 8 Conceição do Araguaia 4 Concórdia do Pará 1 Curionópolis 1 Curralinho 6 Curuá 2 Curuçá 1 Dom Eliseu 2 Eldorado do Carajás 7 Faro 1 Floresta do Araguaia 2 Garrafão do Norte 2 Goianésia do Pará 4 Gurupá 10 Igarapé-Açu 1 Igarapé-Miri 1 Ipixuna do Pará 4 Irituia 1 Itaituba 7 Itupiranga 14 Jacareacanga 4 Jacundá 2 Juruti 7 Limoeiro do Ajuru 5 Mãe do Rio 2 Magalhães Barata 1 Marabá 20 Maracanã 1 Marapanim 1 Marituba 2 Medicilândia 1 Melgaço 6 Mocajuba 2 Moju 3 Mojuí dos Campos 3 Monte Alegre 11 Muaná 3 Nova Timboteua 1 Novo Progresso 5 Novo Repartimento 3 Óbidos 4 Oeiras do Pará 5 Oriximiná 8 Ourilândia do Norte 2 Pacajá 8 Paragominas 2 Parauapebas 14 Piçarra 2 Placas 4 Ponta de Pedras 5 Portel 19 Porto de Moz 2 Prainha 7 Primavera 1 Quatipuru 1 Redenção 2 Rio Maria 1 Rondon do Pará 4 Rurópolis 6 Salinópolis 1 Salvaterra 1 Santa Cruz do Arari 1 Santa Izabel do Pará 1 Santa Luzia do Pará 1 Santa Maria das Barreiras 1 Santa Maria do Pará 5 Santana do Araguaia 2 Santarém 32 Santo Antônio do Tauá 1 São Domingos do Capim 1 São Félix do Xingu 3 São Francisco do Pará 1 São João da Ponta 1 São João de Pirabas 4 São Miguel do Guamá 7 São Sebastião da Boa Vista 1 Senador José Porfírio 3 Soure 1 Tailândia 4 Terra Alta 1 Terra Santa 4 Tomé-Açu 2 Trairão 4 Tucumã 1 Tucuruí 6 Ulianópolis 4 Uruará 2 Vigia 1 Viseu 16 Vitória do Xingu 2

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE