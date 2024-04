Hospital veterinário da UFPA em Castanhal é referência no atendimento aos animais da região

Seu Luiz Marques da Silva, de 62 anos, pedalou mais de 25 quilômetros de distância com a sua cachorrinha, dentro de um isopor amarrado na garupa, em busca de ajuda. A pequena Vitória de cerca de um ano, sem raça definida (srd) havia se machucado.

“Eu já fui na Zoonozes, mas lá não atende e por isso vim aqui ver se alguém me ajuda com essa cachorra que bateu o “ombro”. Eu estou desesperado”, disse o tutor da cachorra que apesar da dor que deveria estar sentido estava bem quietinha dentro da caixa de transporte improvisada com muito amor por seu Luiz.

Seu Luiz Marques da Silva, de 62 anos, pedalou mais de 25 quilômetros de distância com a sua cachorrinha, dentro de um isopor amarrado na garupa, em busca de ajuda no hospital veterinário da UFPA Castanhal. (Patrícia Baía / O Liberal)

A vitória foi atendida no Hospital Veterinário da UFPA, que completou 14 anos de funcionamento em Castanhal. A Unidade atua em Ensino, Pesquisa e Extensão, sendo referência na área de Saúde Animal na Amazônia.

“Somos um hospital escola e atendemos pequenos e grandes animais e os silvestres”, explicou o diretor do hospital, o médico veterinário Roberto Thiesen.

O hospital conta com atendimento especializado em oncologia, ortopedia, cardiologia, oftalmologia, vídeo cirurgias e anestesiologia.

A cachorrinha SRD Mileide de 8 anos, faz tratamento oncológico há mais de um ano na unidade e ela é atendida pela médica veterinária Katiane Schwanke.

“A Mileide tem um câncer extremamente agressivo que progrediu, mas recebe o tratamento adequado aqui no hospital”, disse a médica.

A Mileide mora em São Miguel do Guamá e toda semana vem para Castanhal para realizar o tratamento.

“A gente vem de longe. Em São Miguel não temos um atendimento assim especializado e de altíssima qualidade”, explicou o tutor Magno Albuquerque.

A Mel, de 10 anos, também realiza tratamento oncológico. Sua tutora conta que a cachorrinha a resgatou da rua a pouco tempo.

“Ela já está velinha e eu a tirei da rua. Agora descobrimos que ela está doente e estamos trazendo aqui para melhorar”, disse a dona de casa Jane da Silva Ribeiro.

Atendimento

As consultas precisam ser previamente agendadas por telefone ou no local e o valor é de 75 reais, que já inclui os exames de sangue e cardiograma.

“O valor das consultas são para cobrir custos com material e são valores bem a baixo do que é praticado nas clinicas veterinárias particulares. Nosso intuito é ser apenas um hospital escola”, explicou o diretor Roberto Thiesen.

Castração é um dos serviços mais procurados pela comunidade, mas o valor varia de acordo com o sexo e porte do animal. O gato macho custa em torno de 300 reais e a fêmea cerca de 500 reais. O mesmo valor para os cães de porte médio.

Triste realidade

Muitos animais silvestres chegam ao hospital com sinais de maus tratos e violência. De acordo com a direção, muitos jamais poderão voltar a morar na natureza.

É o caso da Jaguatirica, que ainda filhote perdeu a visão em um dos olhos e de um filhote de peixe boi que teve uma das nadadeiras amputada.

“Assim que eles tem alta são encaminhados para abrigos onde irão morar pelo resto da vida por não terem condições de sobreviver na natureza. A Jaguatirica perdeu a visão em um dos olhos e pode ter sido alvo de algum caçador. Ela resgatada ferida no meio da estrada. O peixe boi que também é filhote pode ter ficado preso em uma rede de pesca e machucou muito uma das nadadeiras que teve que ser amputada”, explicou Roberto Thiesen.

Um outro fato que vem chamando a atenção dos médios e residentes do hospital veterinário é o número de casos de cachorrinhas que chegam para atendimento após serem vítima de abuso.

“Infelizmente isso acontece. Pessoas que usam a cachorra para esse fim. Inclusive estamos com uma parceria com a Comissão de defesa dos animais da OAB de Castanhal que esteve aqui orientando os nossos residentes para que quando surgirem esses casos como deve-se proceder para a responsabilização do tutor “, disse o diretor.

Serviço

Hospital Universitário da UFPA funciona dentro do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), na BR 316, Km 61, bairro Cristo Redentor, Castanhal.

Telefone para agendamento de consultas: 33114707

Horário: de segunda, terça, quinta e sexta das 8h30 ás 12h.

Plantão: somente emergência