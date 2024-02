Tutora denuncia que seu pet foi vítima de crueldade e pede punição ao autor do crime

Uma situação de maus-tratos e crueldade animal revoltou tutores de animais em Castanhal. A jovem Mikaely Santiago, de 18 anos, viveu momentos de angústia e desespero ao descobrir que sua gata, chamada Tina, havia sido violentamente espancada após ter fugido de casa no início da manhã desta sexta-feira (16). Ela tem um ano e mora com a tutora no Residencial Dr. Miranda Júnior, no bairro Nova Olinda. O caso está sendo investigado pela delegacia de Castanhal.

De acordo com informações da técnica em agropecuária, a gata fugiu no momento em que sua amiga saiu de casa para trabalhar. "O namorado da minha amiga ainda procurou por ela, mas não a encontrou", disse Mikaely. Aproximadamente uma hora depois da fuga, uma mulher, que mora na rua de trás do residencial, apareceu com o animal machucado e colocado em um saco plástico.

"Essa moça disse que jogaram o saco com a gatinha dentro em direção ao quintal dela. Quando ela viu o saco, foi averiguar e se deparou com o animal", disse a tutora. A mulher que socorreu a pet teve a iniciativa de ligar para a polícia e, em seguida, foi em busca do tutor do animal.

"Ela veio aqui no residencial, pois imaginou que a gatinha fosse daqui. Os vizinhos reconheceram a Tina e me chamaram. A primeira atitude foi levá-la para o veterinário", contou Mikaely.

Como a polícia foi acionada, uma equipe da Secretaria de Estado e do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) também foi ao local para verificar a denúncia. "Eles disseram que seria feito o boletim de ocorrência e que iriam verificar o sistema de câmeras de segurança do residencial para tentar identificar o responsável pela agressão à Tina", disse a tutora.

A gatinha passou por uma cirurgia no olho ainda nesta sexta, fez alguns exames e tomou medicações. Ela já foi liberada da clínica veterinária e está em casa. A tutora está abalada e espera que a pet se recupere sem maiores sequelas.

Ela disse também que não imagina quem seria capaz de praticar tamanha violência. "Quando eu vim morar aqui no residencial eu me informei se poderia ter animal e me disseram que poderia, por isso adotei", completou a jovem.