Juruti celebra 141 anos com programação cultural e inauguração de orla nesta terça-feira

O município de Juruti, pertence ao Baixo Amazonas, no Pará, completa 141 anos de fundação nesta terça-feira (9) com uma extensa programação cultural, além de inaugurações na cidade. Na data do aniversário da cidade, um dos pontos altos será a inauguração do porto e da orla municipal, que conta com uma estrutura com flutuante, rampa e terminal de passageiros.

A obra foi executada pelo Ministério dos Transportes e Ministério dos Portos por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que também executou 100 metros de orla no município. O Superintendente do DNIT no Pará, engenheiro Diego Batista, e o diretor DNIT Brasília Erick Moura estarão presentes no evento. No total, foram investidos mais de R$ 8 milhões em toda a obra.

Pela noite, a programação continua com a partir das 20h, no Tribódromo, A festa em comemoração ao aniversário de 141 anos da cidade contará com show da cantora Solange Almeida. Na ocasião, também haverá o lançamento oficial do “Festribal 2024”. Ao longo do dia, na manhã desta terça, os moradores puderam participar de uma competição de canoagem e rabetagem na orla da cidade.

Além disso, outras atividades também foram realizadas nos últimos dias como parte dos eventos em alusão ao aniversário da cidade. Na programação esportiva, houve o torneio de voleibol feminino e masculino, corrida de ciclistas, torneio de jiu-jitsu, além de corrida de cavalo, torneio de futsal, entre outras competições