Mutirão do INSS no Pará abre vagas neste fim de semana; veja onde

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza, neste sábado (16) e domingo (17), um mutirão de atendimento com 1.187 vagas no Pará. A ação ocorre presencialmente em agências de quatro cidades e busca antecipar perícias médicas e avaliações sociais para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.

Os segurados interessados em buscar informações sobre a antecipação de perícia e agendamento podem entrar em contato pela central telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. O serviço também está disponível de forma online, pelo site ou aplicativo Meu INSS.

Nacionalmente, o esforço conjunto com o Ministério da Previdência Social disponibiliza 25.852 vagas distribuídas em 18 estados e no Distrito Federal.

Saiba onde ocorrem os atendimentos

A maior parte dos agendamentos presenciais no Pará está concentrada na região oeste e na capital. A distribuição atende estrategicamente às demandas regionais para acelerar o fluxo de processos.

Santarém: 558 vagas

558 vagas Belém (agência Marco): 380 vagas

380 vagas Altamira: 209 vagas

209 vagas Marabá: 40 vagas