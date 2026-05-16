Mutirão do INSS no Pará abre vagas neste fim de semana; veja onde
Ação antecipa perícias médicas e avaliações sociais em agências de Belém e do interior paraense
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza, neste sábado (16) e domingo (17), um mutirão de atendimento com 1.187 vagas no Pará. A ação ocorre presencialmente em agências de quatro cidades e busca antecipar perícias médicas e avaliações sociais para a concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.
Os segurados interessados em buscar informações sobre a antecipação de perícia e agendamento podem entrar em contato pela central telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h. O serviço também está disponível de forma online, pelo site ou aplicativo Meu INSS.
Nacionalmente, o esforço conjunto com o Ministério da Previdência Social disponibiliza 25.852 vagas distribuídas em 18 estados e no Distrito Federal.
Saiba onde ocorrem os atendimentos
A maior parte dos agendamentos presenciais no Pará está concentrada na região oeste e na capital. A distribuição atende estrategicamente às demandas regionais para acelerar o fluxo de processos.
- Santarém: 558 vagas
- Belém (agência Marco): 380 vagas
- Altamira: 209 vagas
- Marabá: 40 vagas
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